Звезда сериала «Молодежка» Денис Никифоров рассказал о причине расставания с певицей МакSим

41-летний актер Денис Никифоров
, известный по трилогии «Бой с тенью»
и сериалу «Молодежка»
, стал героем очередного выпуска программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где впервые откровенно рассказал об отношениях с исполнительницей МакSим
.
Денис Никифоров и Марина Максимова (МакSим) познакомились на съемках клипа певицы «Отпускаю». Актер сыграл возлюбленного МакSим, после чего между ними вспыхнули настоящие чувства. Они были вместе больше года. В эфире программы «Судьба человека» Никифоров рассказал, что разрушило их отношения.
«Это были стремительные, яркие отношения. Мы были очень талантливыми, но вместе вряд ли бы смогли ужиться под одной крышей. Мы оба очень вспыльчивые люди. Даже вместе совершили два прыжка с парашютом. Как-то я обронил очень обидную для нее фразу. Сказал, что мне не нравится попса, в которой она крутится. Я ведь люблю рок-музыку. Эта фраза запала ей в душу и оставила червоточинку. Думаю, если бы она родила, то ребенок рос бы без отца»
, - поделился артист.
Также разногласия между влюбленными возникали из-за финансовых моментов. Самолюбие Дениса задевало то, что певица зарабатывает в разы больше, чем он.
Однако сейчас бывшие возлюбленные не держат зла друг на друга. МакSим после расставания даже выпустила песню «Научусь летать», которую посвятила Денису. Сам Денис Никифоров в настоящее время счастлив в браке и воспитывает двойняшек - сына Александра и дочь Веронику.