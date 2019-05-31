«На первом месте у меня дети»: Елизавета Боярская рассказала о своих жизненных приоритетах

33-летняя Елизавета Боярская
дала большое интервью главному редактору журнала «Hello!» Светлане Бондарчук
, где рассказала о семье, детях и карьере, а также поделилась своими мечтами и планами.
Вот уже 10 лет актриса счастлива в браке с актером Максимом Матвеевым
. Вместе они воспитывают двоих сыновей – семилетнего Андрея и Гришу, которому всего пять месяцев. В интервью Елизавета отметила, что в их семье царит гармония и взаимопонимание.
«Десять лет пролетели быстро. Мы очень друг другу доверяем. И мы уважаем желания и свободу друг друга»
, - сказала Боярская.
Актриса призналась, что в меру ревнива, но не хочет доставлять мужу дискомфорт.
«Мне важно, чтобы человеку со мной было хорошо. А я считаю, что ему будет хорошо, если я не буду стеснять его свободу, нарушать его границы, препятствовать его намерениям, желаниям. Если он хочет сниматься - пусть снимается. Если надо побыть одному - пусть побудет один. Я не хочу покушаться на комфорт, личное пространство человека. Нам, конечно, важно быть вместе и нужно быть вместе, но не менее важно давать человеку заниматься тем, чем он хочет»
, - поделилась Елизавета.
«И Максим то же самое делает по отношению ко мне, хотя я работаю меньше, чем он, поскольку больше времени провожу с детьми. Но мне приятно, что, когда я говорю: «Максим, мне предложили интересный сценарий, и я хотела бы дать согласие», он мне не говорит: «Ты что?! Надо сидеть дома», а отвечает: «Да, конечно, спланируем так, чтобы всем было удобно». Потом, несомненно, в отношениях важно чувство юмора, в семье без этого никуда. Ирония, самоирония и легкость. Чтобы было легко и комфортно, не надо друг друга грузить. Мне кажется, что чем дольше вместе живешь, тем больше влияет рутина и быт. Но надо умудряться это все каждый раз встряхивать»
.
О воспитании детей
«Максим может сделать все. Если мне срочно надо уехать и оставить его одного с двумя детьми, я буду совершенно спокойна. Могла бы даже выключить телефон и не думать о том, что что-то случится. Несмотря на то что я «сумасшедшая», в хорошем смысле, мамаша. Но сейчас, пока Гриша маленький, я в большей степени с ним, а Максим «взял на себя» Андрюшу. Он с ним и занимается, и в шахматы играет, и завтрак ему готовит. Грудному малышу пока лучше быть с мамой, поэтому я чаще с Гришей на руках, а Максим - с Андрюшей. Но тем не менее все равно мы оба можем все. Максим может и приготовить, и накормить, и поиграть, а я могу отвести, приготовить, организовать детский праздник. Я не знаю такой обязанности, которая и Максиму была бы неведома, и мне была бы не под силу. Нам так нравится воспитывать наших детей, мы получаем от этого такое колоссальное удовольствие! У нас с Максимом есть общая черта - мы немножко такие педанты с синдромом отличника. Он вообще окончил школу с медалью. Я - на «4» и «5», но, так или иначе, у меня синдром отличницы серьезный. Мы любим штудировать книги по воспитанию, любим четкое расписание. Мы в этом вопросе сходимся, нам нравится так жить»
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О роли мечты
«Хочу сидеть дома и смотреть каждый день, как что-то новое делает мой маленький сын. Хочу наблюдать, как старший будет ходить в первый класс. Но такой роскоши я не могу себе позволить. Да и сама, думаю, долго не смогу без работы. Что касается режиссеров, конкретные фамилии называть не буду, но мне было бы интересно сыграть в авторском кино»
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Также Елизавета рассказала, с кем бы из голливудских режиссеров хотела поработать. Однако отметила, что в Голливуд не стремится.
«Вуди Аллен, Мартин Скорсезе, Джим Джармуш, Ларс фон Триер - замечательные режиссеры… Но если смотреть на вещи более реально, то хотела бы сниматься у наших замечательных режиссеров. Так получилось, что в начале своей карьеры мне посчастливилось сняться в достаточно успешных коммерческих проектах, и это обстоятельство меня определило в нишу актрис, снимающихся в коммерческом кино. И одновременно с этим есть другая ниша артистов, которые больше снимаются в авторском кино или в сериалах. И как будто они не могут пересекаться. Такое ощущение, что те артисты не могут сыграть это, а эти - то. Но это неправда. Я была бы рада, если бы меня позвали в интересное авторское кино. А что касается Голливуда, то я пробовала, и не раз, какое-то время состояла в агентствах и поняла одно: если хочешь сниматься в Америке, то там нужно сидеть. Лет пять назад у меня еще был такой запал: мол, поеду, у меня получится, я хочу работать за рубежом! А сейчас думаю: «Да в общем, не хочу». Если пригласят на роль какую-нибудь - с радостью. Но что-то строить там - нет. Это целое дело. Я понимаю, что хочу делать здесь, в каком направлении развиваться»
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О театре
«Именно поэтому я так счастлива, что в моей жизни есть театр. Допустимы ошибки, конечно. Что-то получается, что-то не получается, но все равно это эссенция профессии. Тем более отрадно, что довелось работать с таким режиссером, как Лев Абрамович Додин, мы с ним идем уже больше 15 лет плечом к плечу, и это мой мастер. Театр для меня - гораздо более надежная и проверенная зона, чем кино»
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В беседе со Светланой Бондарчук актриса вспомнила, как в студенчестве изнуряла себя работой, совмещая учебу и участие в нескольких проектах.
«Это было не безрассудство, но рациональным такое поведение тоже не назовешь. Я была еще совсем юная, не боялась никаких сложностей. Оканчивала институт, готовила диплом, мы выпускали «Жизнь и судьбу» Гроссмана, репетировали «Бесплодные усилия любви» Шекспира, у меня были госэкзамены, я снималась в «Адмирале» и еще в одной картине, которая называлась «Я вернусь», - огромная роль, сложная. И я взяла все это на себя. Как выжила, я вообще не понимаю»
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Сейчас Елизавета ставит семью на первое место и не стремится браться за любой предложенный проект.
«Себя перегружать я не боюсь, но я не хочу, чтобы что-то было в ущерб семье. На первом месте у меня дети. Я стала более избирательной в профессии. Раньше творческая жадность была невероятной»
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