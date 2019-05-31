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Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри в воздухе

31 мая
2019 год

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31 мая 2019
Певица Кэти Перри побывала в эфире британской радиостанции Capital London, где в очередной раз рассказала о том, как Орландо Блум сделал ей предложение.

Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри в воздухе

Орландо воплотил в жизнь все мыслимые клише, которые только можно было воплотить (за исключением лимузина). Начать хотя бы с того, что для своего предложения Орландо выбрал День Святого Валентина. С другой стороны, таким образом ему удалось усыпить бдительность Кэти, которая подумала, что праздник послужил поводом для приглашение на ужин в ресторан.

«Прихожу в ресторан и вижу, что он гладко выбрит и не в теннисных кроссовках, как обычно. Уже тогда я что-то заподозрила. Еще более странно было, когда он попросил меня заказать нам ему и выбрать все, что я хочу. Обычно он так не делает, но в этот день сильно нервничал».
Но ресторан и День Святого Валентина - это слишком просто. После ужина Орландо пригласил Кэти на вертолётную площадку и уже в полёте, открывая бутылку шампанского, сделал ей предложение руки и сердца. Когда они приземлились на крыше какого-то здания, их ждали родные и близкие, чтобы отпраздновать это событие.
«Мы сели на какое-то здание, и там нас уже ждали вся моя семья и друзья. А еще там было столько цветов, сколько вы точно никогда не видели! Эта сцена была похожа на момент из жизни Канье Уэста и Ким Кардашьян: когда он что-то делает для нее, а она кричит: «О боже мой!». Тогда я была той самой Ким».
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