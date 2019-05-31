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«Я долго молчала на эту тему»: Екатерина Волкова высказалась о наболевшем

31 мая
2019 год

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31 мая 2019
Полгода назад актриса Екатерина Волкова пожаловалась в шоу Вячеслава Манучарова на то, что стала заложницей сериала «Воронины», принесшего ей славу, но вместе с тем отнявшего какую-либо надежду на карьеру: «На нас стоит клеймо «Ворониных». Часто бывает, что приходишь на кастинг, а тебя сразу узнают, говорят, что типаж не подходит».

«Я долго молчала на эту тему»: Екатерина Волкова высказалась о наболевшем

Сегодня актриса опять затронула эту тему, рассказав в своём Инстаграме об очередной профессиональной неудаче:

«Сейчас позвонил мой агент и сказал, что меня не утвердили на большой многосерийный проект для одного из федеральных каналов (куда я пробовалась недавно). В смысле утвердили-то меня все - и режиссер, и продюсерская команда. А вот этот самый канал был категоричен: «Волкова - лицо СТС!» За меня началась целая битва сторон, но в итоге победил заказчик - канал, который покупает права на этот фильм.
Я редко когда бываю уверена в своих силах, но в этот раз была спокойна - роль, образ - всё сложилось идеально!
И это я слышу постоянно. Я долго молчала на эту тему, но позволю себе сегодня высказаться о наболевшем, потому что меня это достало.
Складывается ощущение, что все боятся меня брать на главную или даже второстепенную роль, потому что в их проекте сыграет Вера Воронина. И переубедить режиссеров или продюсеров невозможно. Без протекции, которая существует в отечественном кинематографе, пробиться сложно, это я уже поняла, но все-таки хотелось бы, чтобы нашелся режиссер «с яйцами», который не будет зашорен в своих взглядах и подарит мне возможность предстать перед вами, любимые поклонники, совершенно в другом амплуа».
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«Я долго молчала на эту тему»: Екатерина Волкова высказалась о наболевшем фотографии
«Я долго молчала на эту тему»: Екатерина Волкова высказалась о наболевшем фотографии
«Я долго молчала на эту тему»: Екатерина Волкова высказалась о наболевшем фотографии
«Я долго молчала на эту тему»: Екатерина Волкова высказалась о наболевшем фотографии
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