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17-летняя дочь Екатерины Климовой мечтает о карьере дипломата

4 мая
2019 год

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4 мая 2019
41-летняя Екатерина Климова - счастливая мать четверых детей. Её старшей дочери Елизавете уже исполнилось 17 лет, и в этом году она заканчивает школу. В интервью изданию «Hello!» Елизавета поделилась планами на будущее. Как это ни странно, она совсем не спешит идти по стопам матери, а мечтает о карьере дипломата.

17-летняя дочь Екатерины Климовой мечтает о карьере дипломата

«В детстве хотела быть кем угодно, только не актрисой. Но поскольку с малых лет присутствовала на маминых репетициях и обожала находиться на съемочной площадке, то лет в 15 загорелась идеей попробовать себя в качестве режиссера. Мне и сейчас интересна сфера кино, но не так давно пришла к выводу, что получить высшее образование хочу в другой сфере - языковой. Планирую стать дипломатом, поступить в МГИМО или МГУ».

Так же Елизавета рассказала, как известность матери сказывается на качестве ее общения со сверстниками: «Примерно до четвертого класса я не чувствовала себя какой-то другой, в чем-то особенной. Став постарше, поняла, что некоторые заводят со мной дружбу только потому, что моя мама - знаменитость. Затем поступила в другую школу, где я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей. Сейчас нашла золотую середину: есть круг близких людей, которым интересна я как личность и которые спокойно относятся к маминой профессии».

17-летняя дочь Екатерины Климовой мечтает о карьере дипломата

Помимо Лизы, родившейся от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, актриса родила в браке с Игорем Петренко сыновей Матвея и Корнея, а своему третьему мужу, актеру Геле Месхи, подарила дочь Бэллу.

«В нашей семье все дети получились разными: они между собой похожи и не похожи одновременно. Лиза в детстве не была зациклена на своей внешности, ее не привлекали все эти платьица, рюшечки. Как-то ей не хотелось акцентировать внимание на том, что она девочка. Бэлла же, наоборот, постоянно наряжается, очень любит девичьи штучки. Она смотрит на Лизу, на ее красивые волосы и хочет такие же. Однажды я даже взяла длинную веревочку, привязала к ее хвосту и заплела в виде косы. Вы бы видели, с какой гордостью она эту "косу" носила! Еще Бэлла мечтает отправиться с нами в отпуск, уже собирает чемодан. Осталось только немного подрасти», - рассказала актриса.
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17-летняя дочь Екатерины Климовой мечтает о карьере дипломата фотографии
17-летняя дочь Екатерины Климовой мечтает о карьере дипломата фотографии
17-летняя дочь Екатерины Климовой мечтает о карьере дипломата фотографии
17-летняя дочь Екатерины Климовой мечтает о карьере дипломата фотографии
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