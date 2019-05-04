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Звезду «Игры престолов» Софи Тёрнер вышла замуж

4 мая
2019 год

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4 мая 2019
Два дня назад британская актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», обвенчалась с американским музыкантом Джо Джонасом в часовне Лас-Вегаса спустя несколько часов после музыкальной премии Billboard Awards. Церемонию бракосочетания традиционно вёл двойник Элвиса.

Звезду «Игры престолов» Софи Тёрнер вышла замуж

Свадьба в Лас-Вегасе обычно свидетельствует о компульсивном решении пожениться (вспомним недавний четырехдневный брак Николаса Кейджа). Впрочем, Тёрнер и Джонас давно планировали связать себя узами брака и, по слухам, собирались сыграть свадьбу во Франции в июне. Но в итоге оказались в мае в Неваде с украшениями из конфет вместо помолвочных колец.
О церемонии общественность узнала благодаря старым-добрым соцсетям - один из гостей торжества, популярный диджей Diplo, опубликовал в своём Инстаграме соответствующее видео.
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Звезду «Игры престолов» Софи Тёрнер вышла замуж фотографии
Звезду «Игры престолов» Софи Тёрнер вышла замуж фотографии
Звезду «Игры престолов» Софи Тёрнер вышла замуж фотографии
Звезду «Игры престолов» Софи Тёрнер вышла замуж фотографии
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