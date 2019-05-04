Звезду «Игры престолов» Софи Тёрнер вышла замуж

Два дня назад британская актриса Софи Тёрнер
, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов»
, обвенчалась с американским музыкантом Джо Джонасом
в часовне Лас-Вегаса спустя несколько часов после музыкальной премии Billboard Awards. Церемонию бракосочетания традиционно вёл двойник Элвиса.
Свадьба в Лас-Вегасе обычно свидетельствует о компульсивном решении пожениться (вспомним недавний четырехдневный брак Николаса Кейджа
). Впрочем, Тёрнер и Джонас давно планировали связать себя узами брака и, по слухам, собирались сыграть свадьбу во Франции в июне. Но в итоге оказались в мае в Неваде с украшениями из конфет вместо помолвочных колец.
О церемонии общественность узнала благодаря старым-добрым соцсетям - один из гостей торжества, популярный диджей Diplo, опубликовал в своём Инстаграме соответствующее видео.