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Владимир Машков посоветовал дочери уйти от первого мужа

5 мая
2019 год

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5 мая 2019
Актриса Мария Машкова поделилась со своими подписчиками в Инстаграме историей о том, как её отец, актёр Владимир Машков единственный раз дал ей совет по поводу личной жизни.

Владимир Машков посоветовал дочери уйти от первого мужа

«Мой папа звонит мне редко, но всегда в экстремальных обстоятельствах. Как-то он позвонил, когда я рыдала, катаясь по полу. По первым двум моим всхлипам стало понятно, что мой первый муж... как бы это сформулировать... нахулиганил что ли... прозаично... папа тут же сказал: «Маш! Бери шубу и уходи!» (это был первый и последний раз, когда он прокомментировал мою личную жизнь). Я, продолжая захлебываться слезами, ответила: «Шуба? Какая шуба? Нет у меня шубы!» Папа: «У тебя нет шубы??? Тогда.... уе…ай!»

Первым мужем Марии был актёр Артём Семакин, в браке с которым она прожила 4 холодных года без шубы.
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Владимир Машков посоветовал дочери уйти от первого мужа фотографии
Владимир Машков посоветовал дочери уйти от первого мужа фотографии
Владимир Машков посоветовал дочери уйти от первого мужа фотографии
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