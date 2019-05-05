Владимир Машков посоветовал дочери уйти от первого мужа

Актриса Мария Машкова поделилась со своими подписчиками в Инстаграме
историей о том, как её отец, актёр Владимир Машков
единственный раз дал ей совет по поводу личной жизни.
«Мой папа звонит мне редко, но всегда в экстремальных обстоятельствах. Как-то он позвонил, когда я рыдала, катаясь по полу. По первым двум моим всхлипам стало понятно, что мой первый муж... как бы это сформулировать... нахулиганил что ли... прозаично... папа тут же сказал: «Маш! Бери шубу и уходи!» (это был первый и последний раз, когда он прокомментировал мою личную жизнь). Я, продолжая захлебываться слезами, ответила: «Шуба? Какая шуба? Нет у меня шубы!» Папа: «У тебя нет шубы??? Тогда.... уе…ай!»
Первым мужем Марии был актёр Артём Семакин
, в браке с которым она прожила 4 холодных года без шубы.