«Я уже просто не могу слышать это прозвище»: Саша Бортич о популярности «Полицейского с Рублёвки»

В интервью изданию «Hello!»
актриса Саша Бортич
рассказала о съемках в фильме «Миллиард»
, работе с Владимиром Машковым
, об отношениях с родственниками и о том, как ей надоело прозвище из сериала «Полицейский с Рублёвки»
.
В народном сознании Саша настолько неразрывно связана со своей героиней из сериала «Полицейский с Рублёвки», что иначе как «девочка-демон» её уже не называют.
«В целом я считаю, что людей осуждать нельзя, но есть большая разница между недостатками человека и простым хамством. Терпеть не могу, когда в меня бесцеремонно тычут пальцем и кричат: «Ха, девочка-демон!»
Я уже просто не могу слышать это прозвище! Под каждым моим постом в Инстаграме 40 процентов комментариев - «девочка-демон», «демониха». Это смешно в контексте «Полицейского», но сильно надоело в обычной жизни. Или когда на улице подбегает парень и говорит: «Слушай, ты же актриса, да?» - «Да». - «Там мой друг, он тебя обожает, можешь здесь постоять, я его приведу, а то он боится». Осенью я снималась около Пскова, моталась все время из Москвы. Там есть один крохотный городок, недалеко от полей, в которых мы снимались. У меня был перерыв, я поехала пообедать. А в городе только один ресторан, и все блюда в нем рублей по 15–20. За соседним столом сидели местные чуваки c пивом. И когда я шла мимо, один из них поднял взгляд и сказал: «О, ты же сестра Гриши Измайлова!» Тогда я поняла: после «Полицейского» назад дороги уже нет. Это народный сериал».
Также актриса рассказала об отношениях с родственниками, которые, по её словам, многим пожертвовали ради того, чтобы у неё было хорошее детство.
«Мама - мой самый близкий человек. И я хочу сделать для неё все, что смогу. Потому что знаю: когда я росла, они с отчимом многим пожертвовали, чтобы я ни в чем не нуждалась. Я не из богатой семьи, но у меня было хорошее детство. Училась в музыкальной школе, играла на саксофоне, который мы купили у мальчика-выпускника. Инструмент был, мягко говоря, не очень - «поживший». И конечно, мне на нём было сложно. Помню, мне было лет 13, и как-то поздно вечером мама с Андреем пришли с красивым чемоданом, а в нём - новый саксофон Amati. Это не Yamaha, но тоже хороший чешский инструмент. С ним я доучилась. И только через несколько лет узнала, что его купили на деньги, отложенные мамой себе на дубленку».
«Бабушка вообще моя самая преданная фанатка. Когда у меня новый фильм, они с соседками по подъезду собираются и идут в кино. Летом мама с отчимом ездили к ней в Гродно, а я не смогла - была занята на съемках. И мама прислала трогательное видео: они с бабушкой на кухне готовят, а по телевизору показывают «Как меня зовут». Мама комментирует: «Вот, Сашу смотрим». А бабушка добавляет: «Это мой любимый Сашин фильм. В нем она больше всего похожа на себя». Я чуть не расплакалась от умиления! Хотя, чтоб вы понимали, моя бабушка не классический «одуванчик». Есть ситуация, которая ее характеризует: когда я приезжаю и начинаю её обнимать, она дает мне на это секунд 20, а потом говорит: «Ну все-все-все» - и идет на кухню готовить. А если подарить бабушке цветы, то её первая фраза будет: «Деньги девать некуда!» Но я все равно, когда уезжаю, всегда покупаю букет: знаю, что на самом деле ей это нравится. В последний раз не удержалась, когда увидела такие красивые альстромерии! Она поначалу хотела произнести привычную фразу, но я её перебила: «Бабушка, давай я подарю тебе цветы, а ты вдруг скажешь: «Ой, спасибо, мне так нравится, так красиво!» Бабушка подумала и говорит: «Ой, спасибо, мне так нравится, так красиво... Деньги девать некуда!»