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Валерий Гаркалин рассказал, как чуть не лишился работы из-за алкоголизма

6 мая
2019 год

Лайфстайл >>
6 мая 2019
5 мая Первый канал выпустил в эфир документальный фильм о Валерии Гаркалине под названием ««Валерий Гаркалин. Грешен, каюсь...», в котором сам актер рассказал о самых сложных периодах своей жизни. Так, Валерий признался, что долгое время боролся с алкогольной зависимостью.

Валерий Гаркалин рассказал, как чуть не лишился работы из-за алкоголизма

В 2015 году Гаркалин попал в неприятную историю. В нетрезвом состоянии артист подрался со знакомым. Эта новость просочилась в прессу, и авторитет звезды комедии «Ширли-мырли» сильно пострадал. Драка попала на камеры видеонаблюдения, на записи было видно, что актер ведет себя неадекватно. Многие знакомые Гаркалина даже не верили, что он способен на такое.

«Было, все было. В драке все виноваты, но все переврали, как всегда. Просто мы с ним не поняли друг друга. Потом все это подавалось с какой-то страшной историей, что я гоняю и держу всех в черном теле во дворе», - прокомментировал ситуацию сам актер.

По словам Валерия, причиной стычки стала провокация со стороны соседа, который был пьян. Однако, судя по кадрам с камер, актер тоже находился в нетрезвом состоянии.

Валерий Гаркалин рассказал, как чуть не лишился работы из-за алкоголизма

Гаркалин не отрицает, что имел проблемы с алкоголем. Еще в студенчестве актер начал употреблять алкогольные напитки, но потом это переросло в привычку. Во время съемок фильма «Белые одежды» Валерия чуть не сняли с роли из-за того, что он ушел в запой.

«Я не пытаюсь найти какие-то оправдания. Это распущенность. Так легко жить», - признался артист.

Жена актера Катерина отчаянно боролась с его пагубной привычкой, однако никогда не устраивала ему скандалов, пока Гаркалин в очередной раз чуть не потерял работу из-за алкоголизма. Она заявила мужу, что забирает дочку и уходит от него. Это стало хорошей мотивацией для Гаркалина, после этого актер почти 20 лет не пил спиртное.

В фильме артист также вспомнил о светлых чувствах, которые испытывал к своей супруге. По словам Валерия, у неё было невероятно доброе сердце.

«Её трогало все, что могло трогать. Мы смотрели с ней мультик «Русалочка», и она начинала плакать, как только титры появлялись. Она начинала рыдать».

Валерий Гаркалин рассказал, как чуть не лишился работы из-за алкоголизма
фото: Валерий Гаркалин с женой Катериной и дочерью Никой

Катерина ушла из жизни 10 лет назад. Это стало большим ударом для артиста. По его словам, жизнь потеряла всякий смысл.

Актер признался, что в жизни не раз сбивался с пути, однако прийти в себя ему всегда помогали близкие.

«Когда я предстану перед Всевышним, у меня с ним будет большой и серьезный разговор», - заключил Гаркалин.
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Валерий Гаркалин рассказал, как чуть не лишился работы из-за алкоголизма фотографии
Валерий Гаркалин рассказал, как чуть не лишился работы из-за алкоголизма фотографии
Валерий Гаркалин рассказал, как чуть не лишился работы из-за алкоголизма фотографии
Валерий Гаркалин рассказал, как чуть не лишился работы из-за алкоголизма фотографии
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