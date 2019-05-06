Валерий Гаркалин рассказал, как чуть не лишился работы из-за алкоголизма

5 мая Первый канал выпустил в эфир документальный фильм о Валерии Гаркалине под названием ««Валерий Гаркалин. Грешен, каюсь...», в котором сам актер рассказал о самых сложных периодах своей жизни. Так, Валерий признался, что долгое время боролся с алкогольной зависимостью.
В 2015 году Гаркалин попал в неприятную историю. В нетрезвом состоянии артист подрался со знакомым. Эта новость просочилась в прессу, и авторитет звезды комедии «Ширли-мырли» сильно пострадал. Драка попала на камеры видеонаблюдения, на записи было видно, что актер ведет себя неадекватно. Многие знакомые Гаркалина даже не верили, что он способен на такое.
«Было, все было. В драке все виноваты, но все переврали, как всегда. Просто мы с ним не поняли друг друга. Потом все это подавалось с какой-то страшной историей, что я гоняю и держу всех в черном теле во дворе», - прокомментировал ситуацию сам актер.
По словам Валерия, причиной стычки стала провокация со стороны соседа, который был пьян. Однако, судя по кадрам с камер, актер тоже находился в нетрезвом состоянии.
Гаркалин не отрицает, что имел проблемы с алкоголем. Еще в студенчестве актер начал употреблять алкогольные напитки, но потом это переросло в привычку. Во время съемок фильма «Белые одежды» Валерия чуть не сняли с роли из-за того, что он ушел в запой.
«Я не пытаюсь найти какие-то оправдания. Это распущенность. Так легко жить», - признался артист.
Жена актера Катерина отчаянно боролась с его пагубной привычкой, однако никогда не устраивала ему скандалов, пока Гаркалин в очередной раз чуть не потерял работу из-за алкоголизма. Она заявила мужу, что забирает дочку и уходит от него. Это стало хорошей мотивацией для Гаркалина, после этого актер почти 20 лет не пил спиртное.
В фильме артист также вспомнил о светлых чувствах, которые испытывал к своей супруге. По словам Валерия, у неё было невероятно доброе сердце.
«Её трогало все, что могло трогать. Мы смотрели с ней мультик «Русалочка», и она начинала плакать, как только титры появлялись. Она начинала рыдать».
фото: Валерий Гаркалин с женой Катериной и дочерью Никой
Катерина ушла из жизни 10 лет назад. Это стало большим ударом для артиста. По его словам, жизнь потеряла всякий смысл.
Актер признался, что в жизни не раз сбивался с пути, однако прийти в себя ему всегда помогали близкие.
«Когда я предстану перед Всевышним, у меня с ним будет большой и серьезный разговор», - заключил Гаркалин.