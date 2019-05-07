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Эштон Катчер даст показания по делу об убийстве его бывшей девушки

7 мая
2019 год

Лайфстайл >>
7 мая 2019
В СМИ появилась информация, что голливудский актер Эштон Катчер выступит свидетелем по делу о жестоком убийстве его бывшей девушки Эшли Эллерин.

Эштон Катчер даст показания по делу об убийстве его бывшей девушки

В конце 90-х уже известный тогда Эштон начал встречаться со студенткой института дизайна Эшли. В 2001 году влюбленные должны были вместе появиться на вечеринке после церемонии вручения премии «Грэмми», но случилось страшное.

Катчер начал звонить своей девушке, но на звонки она не отвечала. Тогда он принялся ее искать – первым делом Эштон зашел к ней домой, но на стук в дверь никто не ответил. Актер обратил внимание, что машина Эллерин припаркована около дома. Он решил заглянуть в окно, на ковре он увидел большое красное пятно, которое принял за вино. Не дождавшись ответа, актер ушел.

Позже выяснилось, что Эшли была убита в тот вечер в собственной квартире. Она получила 47 ножевых ранений, 12 из которых оказались смертельными. В полицейских отчетах есть несколько ужасающих подробностей о том, в каком состоянии была найдена Эллерин.

Долгое время дело оставалось нераскрытым. Однако в 2008 году по подозрению в убийстве был задержан 32-летний Майкл Гаргило – мастер по ремонту кондиционеров, на счету которого к этому времени было уже около десятка убийств. В народе его прозвали Голливудским Потрошителем.

Когда Эшли была найдена мертвой, Эштон Катчер автоматически был занесен в список подозреваемых. Судебный процесс будет длиться около полугода, и, возможно, актера вызовут для дачи показаний.
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Эштон Катчер даст показания по делу об убийстве его бывшей девушки фотографии
Эштон Катчер даст показания по делу об убийстве его бывшей девушки фотографии
Эштон Катчер даст показания по делу об убийстве его бывшей девушки фотографии
Эштон Катчер даст показания по делу об убийстве его бывшей девушки фотографии
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