«Как только собираюсь купить мотоцикл, знакомые разбиваются»: Никита Панфилов рассказал о мистическом совпадении

Сейчас Никита Панфилов
принимает участие в съемках остросюжетного сериала «Лихач»
. Звезде сериала «Сладкая жизнь»
досталась главная роль – Панфилов играет следователя Сергея Овчинникова. Специально для роли актер подкачался, отрастил бороду и даже сделал несколько временных тату.
По словам Панфилова, Овчинников – реальный персонаж, который служил в сочинской полиции и благодаря своим нестандартным методам бил рекорды по раскрываемости дел. Он был любителем экстрима – ездил только на спортивных машинах и мотоциклах. Сейчас никто не знает о судьбе Сергея, не осталось даже фотографий. Так что, Никите Панфилову совместно с «Киностудией Кит» пришлось создавать образ с нуля.
По словам Никиты, в фильме про полицейского-экстремала будет много экшн-сцен, таких как гонки на моторных лодках, перестрелки, автомобильные аварии и трюки на мотоциклах. Однако актеру не разрешают самостоятельно выполнять трюки.
«Мне не доверяют делать все трюки, хотя умение управлять разными транспортными средствами у меня есть. Несколько раз хотел купить себе мотоцикл, но как только соберусь, сразу наступает черная полоса: обязательно кто-то из близких друзей разбивается сильно»
, - поделился Панфилов.
Так происходило уже три раза. Актер полагает, что сама судьба подсказывает ему, что не стоит этого делать. Еще в юности Никита любил гонять на мотоцикле, но права так и не получил: «Когда мне в зрелом возрасте сказали, что надо заново сдавать экзамены, чтобы получить права, то я понял, что не хочу учить теорию»
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