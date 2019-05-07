Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галеки готовится стать отцом

43-летний актер Джонни Галеки
, известный как исполнитель роли Леонарда в сериале «Теория большого взрыва»
, совсем скоро впервые станет отцом. Недавно в Инстаграме он сообщил
, что его девушка, 21-летняя Элейна Майер, беременна.
«Мы с Элейной пребываем на седьмом небе и счастливы объявить, что вскоре мы познакомимся с нашим малышом, которому предстоит вступить в этот безумный, но прекрасный мир!»
, - поделился эмоциями Джонни.
Элейна и Джонни начали встречаться относительно недавно – в сентябре. О девушке актера известно немного – она модель, и младше Галеки на 22 года.