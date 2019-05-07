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Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галеки готовится стать отцом

7 мая
2019 год

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7 мая 2019
43-летний актер Джонни Галеки, известный как исполнитель роли Леонарда в сериале «Теория большого взрыва», совсем скоро впервые станет отцом. Недавно в Инстаграме он сообщил, что его девушка, 21-летняя Элейна Майер, беременна.

Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галеки готовится стать отцом

«Мы с Элейной пребываем на седьмом небе и счастливы объявить, что вскоре мы познакомимся с нашим малышом, которому предстоит вступить в этот безумный, но прекрасный мир!», - поделился эмоциями Джонни.

Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галеки готовится стать отцом

Элейна и Джонни начали встречаться относительно недавно – в сентябре. О девушке актера известно немного – она модель, и младше Галеки на 22 года.
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Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галеки готовится стать отцом фотографии
Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галеки готовится стать отцом фотографии
Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галеки готовится стать отцом фотографии
Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галеки готовится стать отцом фотографии
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