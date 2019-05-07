Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галеки готовится стать отцом

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Актер поделился впечатлениями от съемок в новом сериале

«Как только собираюсь купить мотоцикл, знакомые разбиваются»: Никита Панфилов рассказал о мистическом совпадении

Эштон Катчер даст показания по делу об убийстве его бывшей девушки

Первый канал снял документальный фильм об артисте

Валерий Гаркалин рассказал, как чуть не лишился работы из-за алкоголизма

5 мая

«Я уже просто не могу слышать это прозвище»: Саша Бортич о популярности «Полицейского с Рублёвки»

Сестра Гриши Измайлова о работе с Машковым и отношениях с родственниками