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Меган Маркл родила принцу Гарри наследника

7 мая
2019 год

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7 мая 2019
6 мая 37-летняя Меган Маркл родила долгожданного первенца. Теперь у принца Гарри есть наследник. Информация об этом радостном событии появилась на официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Инстаграме.

Меган Маркл родила принцу Гарри наследника

«Мы рады сообщить, что Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские стали родителями сегодня утром, 6 мая 2019 года. Сын Их Королевских Высочеств родился весом 3300 килограмма. Герцогиня и ребенок здоровы. Супруги благодарят общественность за оказанную поддержку в это очень особенное время в их жизни. Более подробная информация будет представлена в ближайшие дни», - говорится в сообщении.

Планировалось, что роды герцогини пройдут в домашней обстановке - в новой резиденции супругов в Фрогмор-коттедже. Но, по данным некоторых СМИ, Меган родила в больнице.

Кстати, принц Гарри уже поделился эмоциями с журналистами.

Меган Маркл родила принцу Гарри наследника

«Я рад сообщить, что сегодня утром мы с Меган стали родителями замечательного и очень здорового мальчика. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно. Это был самый невероятный опыт в моей жизни. Раньше я даже представить не мог, каково это! В голове не укладывается, как женщины проходят через это. Однако это было потрясающе, и я рад разделить это событие со всеми вами», - сказал герцог Сассекский.

«Это первые роды для меня и моей супруги. И это было действительно незабываемо! Я невероятно горжусь своей женой. Любой родитель скажет вам, что его ребенок — это настоящее чудо. Ради своего наследника действительно не жалко отдать жизнь. Я на седьмом небе от счастья! Большое спасибо за поддержку, ребята».

Меган Маркл родила принцу Гарри наследника

Меган Маркл и принц Гарри продолжают ломать стереотипы. Сначала они отошли от некоторых королевских традиций при организации свадьбы, а теперь продолжают устанавливать свои порядки в случае с родами. Несколько недель назад супруги заявили, что подробностями появления ребенка на свет делиться не собираются, хотят отметить это событие в узком кругу. А также первый снимок малыша будет опубликован лишь через некоторое время. Причем, согласно традиции, фото делается на ступеньках больницы, а супруги решили сделать его в Виндзорском дворце.
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