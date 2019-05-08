Настасья Самбурская со скандалом ушла из театра

В апреле нынешнего года актриса Настасья Самбурская заявила о своем решении
покинуть театр на Малой Бронной, в котором работала 11 лет. Тогда она уверила поклонников, что собирается играть на сцене до конца сезона, однако на днях стало известно, что Самбурскую вывели из состава раньше времени, даже не предупредив.
Настасья обвинила в произошедшем режиссера Антона Яковлева
- постановщика спектакля, в котором она играла, и назвала его поступок «свинством».
«Хотела уйти из Театра по-хорошему, никого не подставляя, оповестив почти за 3 месяца. Но режиссёр Яковлев в срочном порядке решил вывести меня из состава, не оповестив даже лично и никак не отреагировал на мою просьбу доиграть сезон. Руководство тоже не влияет на его самодурство, заходить в стены Театра после такого неуважительного отношения в мою сторону я больше не желаю. Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет
», - заявила Самбурская, призвав зрителей сдать билеты на спектакли с её участием.
Антон Яковлев, в свою очередь, рассказал, что предложил Самбурской сыграть два спектакля, тогда как оставшиеся два должна была сыграть Елена Николаева
, актриса, пришедшая на смену Настасьи. Однако Самбурская от предложения отказалась.
«Она сказала: либо все, либо ни одного. Совершенно идиотская ситуация. Это естественная производственная необходимость — успеть до нового сезона ввести новую актрису. На пустом месте раздуть хайп, это нелепая вульгарная интрига, которую она создала на пустом месте
», - объяснил режиссер.
Елена Николаева, сменившая Самбурскую, призналась, что была не в курсе ситуации в театре: «Меня позвали на роль, я согласилась, а что было до этого, что происходит сейчас, меня не интересует
».