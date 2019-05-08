«Я верю в понятие родственных душ»: Дженнифер Энистон об идеале мужчины

Голливудская актриса Дженнифер Энистон
стала героиней обложки летнего номера журнала Harper's Bazaar. На снимках модного британского фотографа Алекси Любомирски звезда предстала в платье Yves Saint Laurent и украшениях Van Cleef & Arpels.
Помимо участия в фотосессии Дженнифер дала изданию интервью, в котором кроме прочего описала мужчину своей мечты.
«Мне нравятся молодые люди с чувством юмора и с сильным чувством собственного достоинства
, - призналась актриса. - Главное — это уверенность в себе, доброта, щедрость. И чтобы в его окружении были хорошие люди. Я верю в понятие родственных душ. И не думаю, что это только один человек. Скорее, у каждого есть скопление таких родственных душ
».
В свои 50 Энистон удалось сохранить молодость и прекрасную фигуру - на зависть более молодым коллегам по цеху. По ее признанию, возраст ничего не изменил в её повседневной жизни.
«Я чувствую себя обычной Джен
, - рассказала звезда. - Правда, порой я уже не могу вскакивать с дивана, как раньше. У меня было несколько травм колена. Иногда вы хотите сделать что-то быстрее, но ваше тело говорит: «О, нет, не надо». В основном же мое тело чувствует себя лучше, чем когда-либо. Я тренируюсь четыре или пять дней в неделю. Часто занимаюсь со своим любимым тренером по боксу Лейоном. Именно он привил мне любовь к фитнесу, которой я никогда раньше не испытывала. Теперь я жду каждой тренировки
».
Для одной из фотографий Дженнифер пришлось позировать топлес, однако это не принесло ей никакого дискомфорта: «Я думаю, что наши тела прекрасны. И надо чувствовать себя комфортно в них, независимо от того, какого вы возраста. Не должно быть никакого стыда или неловкости
».
14 июня 2019 года состоится мировая премьера детектива «Загадочное убийство»
, в котором Энистон сыграла главную роль вместе со своим давним приятелем Адамом Сандлером
.
«Я знаю мистера Сандлера уже 30 лет. И он всегда заботится о каждом участнике съемочного процесса. Вот только работали мы прошлым летом в Италии, а это — ужас. Пока наши родные отдыхали на озере Комо, наслаждаясь каникулами, нам приходилось каждый день ходить на работу
», - поделилась Дженнифер впечатлениями о производственном процессе, отметив, что для неё это был первый опыт съёмок в детективе, несмотря на то, что она всегда любила Агату Кристи и других классиков старой школы.