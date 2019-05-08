Наталья Бочкарёва будет учить детей

Российская актриса Наталья Бочкарёва
, известная по роли Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе»
, открыла школу актёрского мастерства для детей.
«Я давно хотела помогать талантливым детям раскрыть себя, дать им возможность развиваться и расти в творчестве
, - рассказала Бочкарёва. - И настал тот момент, когда я хочу поделиться с вами своей радостью! Я открываю школу-студию, где наряду с профессиональными актёрами, режиссёрами, сценаристами, художниками, музыкантами и квалифицированными педагогами, я буду принимать участие в развитии юных талантов. Всех желающих приглашаю на День открытых дверей «Школы-студии Наталии Бочкарёвой
».
Сама Наталья окончила Нижегородское театральное училище и Школу-студию МХАТ. Сейчас она продолжает сниматься в кино и сериалах, а также воспитывает двоих детей - сына Ивана и дочь Марию.