Марина Александрова покорила коллег новой фотосессией

Российская актриса Марина Александрова
, известная по ролям в сериалах «Екатерина»
, «Домашний арест»
, «Бедная Настя»
, фильмах «Азазель»
, «Млечный путь»
, «Высоцкий. Спасибо, что живой»
и других, приняла участие в необычной съёмке фотографа Полины Набоки. На крупных планах Александрова запечатлена с вечерним макияжем и прядями, спадающими на лицо. Эти фотографии позволили Марине продемонстрировать свой актёрский диапазон.
Снимки были опубликованы в Instagram актрисы
и фотографа
, которая позднее опубликовала ещё несколько изображений Александровой в уже более романтичном и нежном образе.
Фотосессия произвела фурор в звёздном комьюнити. Актрисы Равшана Куркова
, Дарья Повереннова
, Светлана Антонова
, Ольга Медынич
, Юлия Высоцкая
и другие оценили смелость Александровой и восхитились её красотой.