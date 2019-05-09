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Марина Александрова покорила коллег новой фотосессией

9 мая
2019 год

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9 мая 2019
Российская актриса Марина Александрова, известная по ролям в сериалах «Екатерина», «Домашний арест», «Бедная Настя», фильмах «Азазель», «Млечный путь», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и других, приняла участие в необычной съёмке фотографа Полины Набоки. На крупных планах Александрова запечатлена с вечерним макияжем и прядями, спадающими на лицо. Эти фотографии позволили Марине продемонстрировать свой актёрский диапазон.

Марина Александрова покорила коллег новой фотосессией
Марина Александрова покорила коллег новой фотосессией

Снимки были опубликованы в Instagram актрисы и фотографа, которая позднее опубликовала ещё несколько изображений Александровой в уже более романтичном и нежном образе.

Марина Александрова покорила коллег новой фотосессией
Марина Александрова покорила коллег новой фотосессией

Фотосессия произвела фурор в звёздном комьюнити. Актрисы Равшана Куркова, Дарья Повереннова, Светлана Антонова, Ольга Медынич, Юлия Высоцкая и другие оценили смелость Александровой и восхитились её красотой.
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Марина Александрова покорила коллег новой фотосессией фотографии
Марина Александрова покорила коллег новой фотосессией фотографии
Марина Александрова покорила коллег новой фотосессией фотографии
Марина Александрова покорила коллег новой фотосессией фотографии
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