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«Зачем мне мужчина?»: Настасья Самбурская о личной жизни

1 июня
2019 год

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1 июня 2019
Настасья Самбурская стала гостьей очередного выпуска youtube-шоу Регины Тодоренко, где рассказала о своей репутации, невезении в личной жизни и о причинах развода.

«Зачем мне мужчина?»: Настасья Самбурская о личной жизни

О репутации в соцсетях

«Меня воспринимают как скандалиста. А я не то чтобы скандалист, я борец за правду и справедливость. Я не могу молчать. Это моя природа. Я не могу молчать? rогда творятся такие вещи в таких количествах…Раньше этого не было.
Да, это мешает в работе с рекламодателями. Многие отказываются, потому что выбирают…Ну, вот у тебя позитивный образ. Ты ни с кем не ругаешься, не скандалишь, к тебе приходят косметические марки. Вот ко мне L’Oreal не придёт. Ты позитивная, на тебя смотришь и думаешь: «Она такая позитивная и положительная, я пойду куплю эту помаду и буду такая же положительная, как она». А я, понимаешь, типа, злая собака. Но они же не понимают, что я это всё делаю не потому, что я просто злая».

«Я пошла ещё сниматься в фильме «Каникулы президента» два года назад. И у меня не было проб, я просто поговорила с режиссером. И он мне говорит: «Когда я сказал кому-то там из съемочной группы, что я беру тебя, он сказал: «Да ты что? Нет! она гримёра избила!» Я не бью гримёров».

«Зачем мне мужчина?»: Настасья Самбурская о личной жизни

О разводе

«Я была замужем, я развелась. Причина очень нехорошая, и я не хочу сесть на эту причину, как некоторые девушки у нас известные, которые на этой причине ездят. Я не хочу быть жертвой, я хочу интересовать людей своим талантом. Потому что твои личные проблемы - это твои личные проблемы».

Об отношениях

«Кому-то везёт, кто-то с первого раза находит человека, с которым он там всю жизнь потом живёт, рожает детей, и живут они здорово и прекрасно. Мне не повезло. Мне понадобилось время, чтобы понять, что не обязательно быть с человеком, если он тебе просто нравится. Потому что в нём есть какие-то качества, и их невозможно переделать. Вначале я прям боролась за какие-то отношения - за больные, за токсичные (как сейчас модно говорить). Ну, просто была несовместимость, а ты до конца верил, что что-то там изменится. Ничего не изменится. Если, допустим, человек тебя начал оскорблять, то уже вряд ли что-то в ваших отношениях пойдёт на лад».

О детях

«Это проблема для окружающих, потому что они хотят, чтобы рядом со мной был мужчина. А я, может быть, не хочу. Я могу сама себя обеспечить. А если я могу сама себя обеспечить и сама себя развлечь, зачем мне мужчина? Моя природа категорически против этих стереотипов. Я не вижу человека, с которым я готова вступить в брак и начать рожать детей. Цели просто родить у меня нет. Как некоторые - «для себя». Мне лично для меня ребенок не нужен, поэтому просто оставьте меня в покое».

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«Зачем мне мужчина?»: Настасья Самбурская о личной жизни фотографии
«Зачем мне мужчина?»: Настасья Самбурская о личной жизни фотографии
«Зачем мне мужчина?»: Настасья Самбурская о личной жизни фотографии
«Зачем мне мужчина?»: Настасья Самбурская о личной жизни фотографии
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