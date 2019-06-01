«Я была поганой, грязной»: Лариса Гузеева об алкогольной зависимости

В эфире программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева
рассказала о пагубной привычке, чуть было не стоившей ей жизни. Первый муж актрисы страдал от наркотической зависимости, и пытаясь помочь ему выбраться из этой зависимости, Лариса сама не заметила, как стала снимать напряжение с помощью алкоголя всё чаще и чаще. На такие откровения Гузееву сподвигла история одной из героинь передачи, рассказавшей о своей борьбе с алкоголизмом.
Актриса авторитетно заявила, что от алкоголя «едет крыша»: «Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо — не убил. Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей»
.
Пожив в замкнутом кругу драк и примирений, Гузеева здраво рассудила, что ещё одного удара по виску может и не сдюжить. И решила действовать: «Я сказала: «Господи, если выживу — уйду. Я пошла, вылечилась и сказала: «Больше так жить не буду»
, — призналась Гузеева.