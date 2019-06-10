Крис Прэтт женился на Кэтрин Шварценеггер

Минувшей зимой стало известно, что 39-летний Крис Прэтт сделал предложение своей девушке
– 29-летней Кэтрин Шварценеггер
. О романе Прэтта с дочерью Арнольда Шварценеггера
стало известно летом прошлого года, а на днях влюбленные сыграли свадьбу.
Молодожены отпраздновали это знаменательное событие в кругу близких друзей и родственников на ранчо в Монтесито в Калифорнии. Торжественная церемония состоялась на Тихоокеанском побережье. На встречу с гостями жених и невеста приехали на гольф-карах.
«Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед Богом, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было интимно, трогательно и эмоционально. Мы чувствуем себя благословенными, начиная эту новую главу нашей жизни. Мы так благодарны нашим семьям и нашим друзьям, которые были с нами рядом, и благодарны г-ну Джорджо Армани, который создал для меня платье в первый раз в моей жизни, и для Криса идеальный костюм. Сегодня утром мы не чувствуем ничего, кроме блаженства»
, - поделилась эмоциями Кэтрин в своем Инстаграме
.
По данным СМИ, на празднике присутствовали родители невесты – Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, а также ее братья и сестра. Кроме того, на свадьбе был и 6-летний сын Криса от первого брака, Джек.