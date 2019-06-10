Крис Прэтт женился на Кэтрин Шварценеггер

анонс

Режиссер объявила о беременности на «Кинотавре»

200 сигарет: Джонни Депп и его вредные привычки

Эволюция и Аннигиляция

Фотоархив: Натали Портман исполнилось 38 лет

8 июня

Суд признал Александра Головина отцом ребенка Светланы Белогуровой

Актер больше года отрицал свое отцовство