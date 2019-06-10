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Крис Прэтт женился на Кэтрин Шварценеггер

10 июня
2019 год

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10 июня 2019
Минувшей зимой стало известно, что 39-летний Крис Прэтт сделал предложение своей девушке – 29-летней Кэтрин Шварценеггер. О романе Прэтта с дочерью Арнольда Шварценеггера стало известно летом прошлого года, а на днях влюбленные сыграли свадьбу.

Крис Прэтт женился на Кэтрин Шварценеггер

Молодожены отпраздновали это знаменательное событие в кругу близких друзей и родственников на ранчо в Монтесито в Калифорнии. Торжественная церемония состоялась на Тихоокеанском побережье. На встречу с гостями жених и невеста приехали на гольф-карах.

Крис Прэтт женился на Кэтрин Шварценеггер

«Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед Богом, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было интимно, трогательно и эмоционально. Мы чувствуем себя благословенными, начиная эту новую главу нашей жизни. Мы так благодарны нашим семьям и нашим друзьям, которые были с нами рядом, и благодарны г-ну Джорджо Армани, который создал для меня платье в первый раз в моей жизни, и для Криса идеальный костюм. Сегодня утром мы не чувствуем ничего, кроме блаженства», - поделилась эмоциями Кэтрин в своем Инстаграме.

По данным СМИ, на празднике присутствовали родители невесты – Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, а также ее братья и сестра. Кроме того, на свадьбе был и 6-летний сын Криса от первого брака, Джек.
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Крис Прэтт женился на Кэтрин Шварценеггер фотографии
Крис Прэтт женился на Кэтрин Шварценеггер фотографии
Крис Прэтт женился на Кэтрин Шварценеггер фотографии
Крис Прэтт женился на Кэтрин Шварценеггер фотографии
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