Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

На церемонии открытия «Кинотавра» в Сочи режиссер Валерия Гай Германика
появилась в черном облегающем платье, которое не смогло скрыть очевидное: скоро она в очередной раз станет мамой.
Валерия приехала на кинофестиваль в сопровождении незнакомца. СМИ предполагают, что он и является избранником Гай Германики.
Напомним, у режиссера уже есть две дочери - 11-летняя Октавия и 3-летняя Северина. Валерия была замужем один раз – тогда ее избранником стал Вадим Любушкин. Однако этот брак продлился всего четыре месяца.