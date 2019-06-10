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Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

10 июня
2019 год

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10 июня 2019
На церемонии открытия «Кинотавра» в Сочи режиссер Валерия Гай Германика появилась в черном облегающем платье, которое не смогло скрыть очевидное: скоро она в очередной раз станет мамой.

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Валерия приехала на кинофестиваль в сопровождении незнакомца. СМИ предполагают, что он и является избранником Гай Германики.

Напомним, у режиссера уже есть две дочери - 11-летняя Октавия и 3-летняя Северина. Валерия была замужем один раз – тогда ее избранником стал Вадим Любушкин. Однако этот брак продлился всего четыре месяца.
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Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка фотографии
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка фотографии
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка фотографии
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