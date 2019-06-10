Константин Хабенский выступил в поддержку осужденного Ивана Голунова

9 июня в Сочи состоялась церемония открытия 30-го фестиваля «Кинотавр». Председатель жюри основного конкурса Константин Хабенский выступил с речью в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Голунов был задержан в Москве 6 июня - при обыске сотрудники полиции забыли у журналиста в рюкзаке пакет с наркотиками. При последовавшем обыске в квартире Голунова были обнаружены «три пакета, свёрток с порошкообразным веществом и весы». В ходе допроса сотрудники полиции применяли физическое насилие, отказывали Голунову в экспертизе и в звонке адвокату, различными способами нарушая его права.
Хабенский не остался в стороне и обратил внимание коллег на происходящее: «Это фестиваль, который всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя. Я думаю, что это одна из самых сильных черт этого фестиваля. Но оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом этого фестиваля. Сегодня пытаются «закрыть» одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным». Зрители встретили слова Хабенского аплодисментами.