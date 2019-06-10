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Константин Хабенский выступил в поддержку осужденного Ивана Голунова

10 июня
2019 год

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10 июня 2019
9 июня в Сочи состоялась церемония открытия 30-го фестиваля «Кинотавр». Председатель жюри основного конкурса Константин Хабенский выступил с речью в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Голунов был задержан в Москве 6 июня - при обыске сотрудники полиции забыли у журналиста в рюкзаке пакет с наркотиками. При последовавшем обыске в квартире Голунова были обнаружены «три пакета, свёрток с порошкообразным веществом и весы». В ходе допроса сотрудники полиции применяли физическое насилие, отказывали Голунову в экспертизе и в звонке адвокату, различными способами нарушая его права.

Константин Хабенский выступил в поддержку осужденного Ивана Голунова
фото: Иван Голунов

Сам Голунов утверждает, что никогда не употреблял наркотики, найденное у него в рюкзаке и дома ему подкинули. а происходящее связывает со своим материалом о похоронном бизнесе, над которым он работал в последнее время. Иван Голунов специализировался на расследованиях о коррупционных схемах. Например, он разузнал о том, кто и сколько заработал на новогоднем оформлении Москвы, кто придумал реновацию, как семья вице-мэра Москвы заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры и очень много других захватывающих дух историй о мошенничестве в особо крупных размерах.
В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), ему грозил срок до 20 лет лишения свободы. 9 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Дело Ивана Голунова вызвало мощный общественный резонанс - в поддержку журналиста выступили Борис Гребенщиков, Земфира, журналисты Леонид Парфёнов и Владимир Познер, писатель Дмитрий Быков, Риналь Мухаметов, комик Данила Поперечный и многие другие с призывом остановить беспредел и освободить журналиста. Все подробности об этом деле можно прочитать на сайте «Медузы».

Константин Хабенский выступил в поддержку осужденного Ивана Голунова

Хабенский не остался в стороне и обратил внимание коллег на происходящее: «Это фестиваль, который всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя. Я думаю, что это одна из самых сильных черт этого фестиваля. Но оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом этого фестиваля. Сегодня пытаются «закрыть» одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным». Зрители встретили слова Хабенского аплодисментами.
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Константин Хабенский выступил в поддержку осужденного Ивана Голунова фотографии
Константин Хабенский выступил в поддержку осужденного Ивана Голунова фотографии
Константин Хабенский выступил в поддержку осужденного Ивана Голунова фотографии
Константин Хабенский выступил в поддержку осужденного Ивана Голунова фотографии
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