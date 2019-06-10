«Паша не против взять и всех собак из приютов»: почему Агата Муцениеце отговаривает мужа от усыновления ребёнка

Павел Прилучный
и Агата Муцениеце
вместе уже около восьми лет. Они воспитывают двоих детей – 6-летнего Тимофея и 3-летнюю Мию. Однако Павел не раз заявлял, что хочет завести еще одного ребенка путем усыновления. В одном из недавних интервью Агата Муцениеце рассказала, почему отговаривает мужа сделать это.
«Вообще, Паша не против взять и всех собак из приютов. На самом деле, мне кажется, что Паша пока просто не знает, насколько это тяжелый процесс. Я тоже этого не знаю, но, мне кажется, к этому надо подойти более серьезно и сначала изучить это все. Потому что, я так понимаю, самое тяжелое - это создать ребенку те самые условия, чтобы он не чувствовал себя из детдома. Это не просто веселое событие в твоей жизни. Дети же не ведут себя по заказу. Ребенок из детдома тоже будет вести себя по-разному в разных ситуациях»
, - высказалась Агата.
Также актриса рассказала, как они с мужем воспитывают Тимофея и Мию. По словам Муцениеце, они не намерены навязывать свои интересы детям. Главное – чтобы они были счастлива.
«Своим детям я желаю только счастливой судьбы. Если они хотят быть дворниками, пусть будут дворниками. Я часто сталкиваюсь с тем, что родители на своих уже повзрослевших детей начинают наезжать за то, что они не соответствуют их каким-то ожиданиям. Типа, зарабатывает мало, живет в маленькой квартире, не женился, не родила детей и куча других претензий. Но они не понимают, что это их желание, а не детей. Если дети в этом счастливы, значит это здорово»
, - поделилась актриса.