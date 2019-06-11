«Я живу в долгах, но для меня это нормально»: Дмитрий Певцов рассказал о материальных трудностях

55-летний Дмитрий Певцов
стал гостем программы «Он и она» на телеканале ТВЦ, где признался, что никогда не умел зарабатывать большие деньги.
По словам актера, даже после первых больших работ в театре на Таганке он жил скромно. А сейчас и вовсе живет в долгах.
«Я живу в долгах, но для меня это нормально. У меня нет цели просто заработать денег, поэтому я не буду браться за картину с плохим сюжетом, даже если за нее обещан большой гонорар. Я понял, что у меня столько денег, сколько мне нужно»
, - рассказал Дмитрий.
Певцов также отметил, что пытался найти дополнительный источник доходов, но ни к чему хорошему это не привело. Артист пошутил, что о деньгах должен волноваться тот, у кого он занимал, а не он сам.
Жена актера – актриса Ольга Дроздова
– поддерживает мужа и помогает ему не оказаться в финансовой яме. За почти 30 лет совместной жизни они пережили многое, даже самое страшное. Дроздова помогла Певцову выбраться иp депрессии после смерти его сына Даниила
в 2012 году.
«Сын был очень талантливым человеком и не менее хорошим актером. Он был сильной личностью, возможно даже лучше меня»
, - поделился Певцов.
Сейчас супруги вместе преподают в Институте современного искусства
и воспитывают 12-летнего сына Елисея. Дмитрий признался, что ему приходится бороться с постоянными комплексами жены. Но он старается делать все, чтобы супруга чувствовала себя счастливой. Певцов поддерживает Дроздову на ее спектаклях и после каждого показа дарит ей цветы.
«Но мы нормальные люди, у нас тоже бывают недомолвки. Главное стараться все преодолевать вместе»
, - сказал актер.