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«Я живу в долгах, но для меня это нормально»: Дмитрий Певцов рассказал о материальных трудностях

11 июня
2019 год

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11 июня 2019
55-летний Дмитрий Певцов стал гостем программы «Он и она» на телеканале ТВЦ, где признался, что никогда не умел зарабатывать большие деньги.

«Я живу в долгах, но для меня это нормально»: Дмитрий Певцов рассказал о материальных трудностях

По словам актера, даже после первых больших работ в театре на Таганке он жил скромно. А сейчас и вовсе живет в долгах.

«Я живу в долгах, но для меня это нормально. У меня нет цели просто заработать денег, поэтому я не буду браться за картину с плохим сюжетом, даже если за нее обещан большой гонорар. Я понял, что у меня столько денег, сколько мне нужно», - рассказал Дмитрий.

Певцов также отметил, что пытался найти дополнительный источник доходов, но ни к чему хорошему это не привело. Артист пошутил, что о деньгах должен волноваться тот, у кого он занимал, а не он сам.

Жена актера – актриса Ольга Дроздова – поддерживает мужа и помогает ему не оказаться в финансовой яме. За почти 30 лет совместной жизни они пережили многое, даже самое страшное. Дроздова помогла Певцову выбраться иp депрессии после смерти его сына Даниила в 2012 году.

«Сын был очень талантливым человеком и не менее хорошим актером. Он был сильной личностью, возможно даже лучше меня», - поделился Певцов.

«Я живу в долгах, но для меня это нормально»: Дмитрий Певцов рассказал о материальных трудностях

Сейчас супруги вместе преподают в Институте современного искусства и воспитывают 12-летнего сына Елисея. Дмитрий признался, что ему приходится бороться с постоянными комплексами жены. Но он старается делать все, чтобы супруга чувствовала себя счастливой. Певцов поддерживает Дроздову на ее спектаклях и после каждого показа дарит ей цветы.

«Но мы нормальные люди, у нас тоже бывают недомолвки. Главное стараться все преодолевать вместе», - сказал актер.
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«Я живу в долгах, но для меня это нормально»: Дмитрий Певцов рассказал о материальных трудностях фотографии
«Я живу в долгах, но для меня это нормально»: Дмитрий Певцов рассказал о материальных трудностях фотографии
«Я живу в долгах, но для меня это нормально»: Дмитрий Певцов рассказал о материальных трудностях фотографии
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