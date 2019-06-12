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Станислав Ярушин научил Полину Гагарину и Анну Хилькевич основам игры в хоккей

12 июня
2019 год

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12 июня 2019
Станислав Ярушин, запомнившийся зрителям по сериалу «Универ. Новая общага», решил попробовать себя в новой роли. На своей странице в Инстаграме актер сообщил, что работает над созданием YouTube-проекта о хокее.

Станислав Ярушин научил Полину Гагарину и Анну Хилькевич основам игры в хоккей

В своем шоу Ярушин совместно с членами сборной России по хоккею будет обучать приглашенных звезд российского шоу-бизнеса основам игры.

«Заставляем» звёзд российского шоубиза разбираться в хоккее. И надо сказать, что делают они это с большим удовольствием. Вчера начали снимать серию передач моего нового проекта «Yarushin Hockey Show». Скажу честно, об этом я думал несколько лет. Видимо пришла пора. А пора пришла этой зимой, когда мы сняли пилотный выпуск с Владом Гавриковым и Юлией Франц. Теперь к нам присоединились Андрей Миронов и Аня Хилькевич. Никита Кучеров и Полина Гагарина. Доброе, позитивное, познавательное, юмористическое шоу выйдет в августе на моем канале в YouTube. А пока монтаж и подготовка к следующим съемкам со звездными гостями. Мы расскажем Вам о хоккее с другой стороны. И покажем Вам хоккеистов без штампов и естественными», - анонсировал Станислав свой проект.

Станислав Ярушин научил Полину Гагарину и Анну Хилькевич основам игры в хоккей

Станислав Ярушин сам с детства занимался хоккеем. Позже ему пришлось забросить спорт из-за актерской карьеры, но вытеснить хоккей из его сердца не смогло ничто. Станислава даже пригласили вести программу «Неизведанная Хоккейная Россия» на Матч ТВ, где он работает уже несколько месяцев.
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Станислав Ярушин научил Полину Гагарину и Анну Хилькевич основам игры в хоккей фотографии
Станислав Ярушин научил Полину Гагарину и Анну Хилькевич основам игры в хоккей фотографии
Станислав Ярушин научил Полину Гагарину и Анну Хилькевич основам игры в хоккей фотографии
Станислав Ярушин научил Полину Гагарину и Анну Хилькевич основам игры в хоккей фотографии
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