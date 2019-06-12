Станислав Ярушин научил Полину Гагарину и Анну Хилькевич основам игры в хоккей

Станислав Ярушин
, запомнившийся зрителям по сериалу «Универ. Новая общага»
, решил попробовать себя в новой роли. На своей странице в Инстаграме актер сообщил, что работает над созданием YouTube-проекта о хокее
.
В своем шоу Ярушин совместно с членами сборной России по хоккею будет обучать приглашенных звезд российского шоу-бизнеса основам игры.
«Заставляем» звёзд российского шоубиза разбираться в хоккее. И надо сказать, что делают они это с большим удовольствием. Вчера начали снимать серию передач моего нового проекта «Yarushin Hockey Show». Скажу честно, об этом я думал несколько лет. Видимо пришла пора. А пора пришла этой зимой, когда мы сняли пилотный выпуск с Владом Гавриковым и Юлией Франц. Теперь к нам присоединились Андрей Миронов и Аня Хилькевич. Никита Кучеров и Полина Гагарина. Доброе, позитивное, познавательное, юмористическое шоу выйдет в августе на моем канале в YouTube. А пока монтаж и подготовка к следующим съемкам со звездными гостями. Мы расскажем Вам о хоккее с другой стороны. И покажем Вам хоккеистов без штампов и естественными»
, - анонсировал Станислав свой проект.
Станислав Ярушин сам с детства занимался хоккеем. Позже ему пришлось забросить спорт из-за актерской карьеры, но вытеснить хоккей из его сердца не смогло ничто. Станислава даже пригласили вести программу «Неизведанная Хоккейная Россия» на Матч ТВ, где он работает уже несколько месяцев.