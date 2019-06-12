Елизавета Шевыркова пытается наладить отношения с Маратом Башаровым ради сына

Марат Башаров
и Елизавета Шевыркова
расстались после того, как актер в состоянии алкогольного опьянения избил жену
. В марте супруги официально оформили развод
, но недавно их заметили вместе на концерте группы «БИ-2»
.
В одном из недавних интервью Шевыркова заявила, что возвращаться к Башарову не собирается, но и препятствовать его общению с их сыном Марселем, которому совсем скоро исполнится три года, тоже не будет.
«Стараюсь поддерживать с Маратом нормальные, человеческие отношения! Делаю это исключительно в интересах сына, у него должны быть и мама, и папа. Но это сложно, ведь в произошедшем Марат винит меня и моего брата Федора. Марсель очень любит отца, и я не встану между ними»
, - поделилась Екатерина.
Не так давно бывшая жена Башарова улетела с ребенком на отдых в Доминиканскую Республику. Но, по словам Екатерины, Марат постоянно общается с сыном по видеосвязи.
«Мне здесь очень нравится. Кроме того, тут живет моя подруга, она помогла найти апартаменты и встретила в аэропорту. Марсель в восторге, он давно говорил: «Мама, я хочу билет, самолет и море». И вот мечта осуществилась. Кстати, даже на расстоянии обо всех успехах сына одним из первых узнавал отец, который общается с ним по видеосвязи»
.