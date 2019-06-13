«Мужчине на Кавказе сложно переступить через традиции»: Кантемир Балагов об оковах Северного Кавказа

Героями нового выпуска youtube-шоу «вДудь» стали ученики Александра Сокурова, режиссёры Кантемир Балагов и Владимир Битоков. В 2010 году Сокуров приехал в Нальчик и в одном из местных университетов открыл свою мастерскую, чтобы обучать режиссуре самых перспективных девушек и юношей Кабардино-Балкарии. Среди 12 выпускников мастерской Сокурова самым известными на сегодняшний день являются 34-летний Владимир Битоков и 27-летний Кантемир Балагов. Дебютный фильм Балагова «Теснота» получил приз ФИПРЕССИ на Каннском фестивале в 2017 году. В этом году Кантемир снова отправился в Канны со своим вторым фильмом «Дылда», и получил приз ФИПРЕССИ за лучшую режиссуру.
В беседе с Юрием Дудём Кантемир рассказал о токсичной материнской любви, умирающих традициях Северного Кавказа и о том, почему женщины сильнее мужчин.
фото: Кантемир Балагов
О комплексах Северного Кавказа
«Есть такой комплекс у малого народа, что он всегда чист, горд, красив, свеж, благороден и так далее. Отчасти это правда, а отчасти нет. У всех народов, мне кажется, есть минусы. Не стоит бояться о них говорить. Это нормальная практика, в мировой литературе этого много. В русской литературе особенно».
О токсичной материнской любви и об устаревающем институте брака
«Семейные отношения мне очень интересны, потому что они всегда разнообразны, всегда травматичны. Только близкий человек может тебе сделать очень больно. И только близкого человека сложно потом простить за это - потому что меньше всего ожидаешь этого от него. Отчасти мне знакома любовь, которая является немного губительной от чрезмерной опеки. Когда тебе боятся позволить какую-то самостоятельность. На Кавказе это особенно острый вопрос, потому что хочется сохранить институт семьи. Но этот институт семьи устаревает.
Главный вопрос, который мы обсуждали со сценаристом «Тесноты» Антоном Ярушем - гуманно ли просить своего ребенка о самопожертвовании, даже несмотря на то, что ты просишь его о самопожертвовании ради близкого человека. Вообще, насколько родители имеют право просить ребёнка жертвовать собой. Даже несмотря на то, что они дали ему жизнь - они не имеют этого права, на мой взгляд. У меня своеобразное отношение к деторождению. Есть у Платонова прекрасный рассказ «Взыскание погибших». Там мать приходит на могилу убитого сына - солдата. У нее очень серьезный монолог, в котором она признается ему, что завела его от того, что ей было скучно. И что она боялась того дня, когда он родится и начнет уходить от неё. Есть в этом некий эгоизм, как мне кажется. Продолжение себя, ощущение себя, что ты не одинок».
Почему женщины на Кавказе сильнее мужчин
«На мой взгляд, мужчине на Кавказе очень сложно переступить через традиции. По многим причинам: его сковывают оковы семьи, религии, традиций. Женщина в этом плане намного свободнее - она может переступить ради любимого человека даже через близких. Мужчины на это, в большинстве своём, не способны».
Самая крутая женщина в современной России
«У меня на уме есть несколько, но назову одну. Чулпан Хаматова. По тому, что она делает как гражданин, как актриса, кинематографическая и театральная. Я видел один только спектакль с ней, и то, показывали в Пятигорске, нас отвёл туда мастер. Спектакль по рассказам Шукшина. И это произвело такое впечатление…И потом при личной встрече, когда Сокуров провёл нас за кулисы, я понял, что масштаб личности у этого человека очень большой, несмотря на хрупкость её, она очень большой человек».
фото: Владимир Битоков
Владимир Битоков представил на Кинотавре в 2018 году свой полнометражный дебют «Глубокие реки», который некоторые его соотечественники сочли не слишком лестным. Режиссёр рассказал о стереотипах в кино и о том, чем подрабатывает в перерыве между съёмками.
О кино и стереотипах о Северном Кавказе
«Всё, что россияне или европейцы знают о Кавказе - это всё-таки определенный набор стереотипов. Мы красиво танцуем, мы хорошо принимаем гостей, у нас глубокие традиции и уважение старших, семьи и всё такое. И это правда есть. Но во многом это очень активно умирает благодаря каким-то процессам. Понятно, что в мире не существует ни одного народа без проблем. Про нас с Кантемиром говорят, что мы очерняем собственный народ - якобы мы представляем собственный народ перед Европой в негативном свете, поэтому мы предатели и так далее. Но это же чушь. По какой-то причине все кабардинцы уверены, что в Европе только и разговоров, что о кабардинцах.
Я могу снять фильм, и Кантемир может снять фильм, где все будут танцевать, любить друг друга и очень всех уважать, но это же будет неправда».
О работе и абсурдных сплетнях
«Я работаю в службе доставки. Подрабатываю. Я сделал только один фильм, а сейчас пытаюсь сделать второй. И вот в этот промежуточный этап надо как-то жить. Детям не объяснишь, что папа дофига творческий, ему нужно много думать и нифига не работать. Я эту работу не выбирал, это единственная доступная для меня работа в Нальчике. У меня была история, когда я доставлял суши человеку, который мне сказал, что он недавно читал в какой-то заметке о том, что я получил от неизвестно кого миллион долларов за то, что очернил кабардинский народ. Ну я ему признался, что да, на самом деле я живу в Лондоне и я миллионер, просто у меня есть хобби - приезжать в Нальчик и развозить суши. Он передо мной извинился, это было очень приятно».