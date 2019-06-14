Дженнифер Лоуренс рассказала, почему сорвался ее девичник

В феврале стало известно, что Дженнифер Лоуренс
и ее бойфренд – галерист Кук Марони
– помолвлены. Дата торжества еще не известна, но подготовка идет полным ходом. В недавнем интервью Лоуренс рассказала, как выбирала свадебное платье, а также о том, почему сорвался ее девичник.
О своем женихе Дженнифер говорила в интервью с восхищением. По словам актрисы, для нее большая честь стать миссис Марони.
Также Лоуренс призналась, что особо не волнуется по поводу церемонии. Ей удается быстро определяться с выбором незаменимых свадебных атрибутов.
«Я увидела платье. Оно понравилось мне. «Вот это платье», - подумала я. Увидела место и сразу решила: «Здорово, у нас есть место»… Я не нервничаю: слишком ленива, чтобы быть невротиком»
, - рассказала она.
Однако кое-что все же расстроило актрису – она осталась без девичника. Дело в том, что Дженнифер не планировала собирать подруг, но в последний момент ей все-таки захотелось устроить шумную вечеринку.
«Я передумала в последний момент. В итоге никто не мог прийти. И я расплакалась из-за этого»
, - поделилась Лоуренс.