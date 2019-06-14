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Дженнифер Лоуренс рассказала, почему сорвался ее девичник

14 июня
2019 год

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14 июня 2019
В феврале стало известно, что Дженнифер Лоуренс и ее бойфренд – галерист Кук Марони – помолвлены. Дата торжества еще не известна, но подготовка идет полным ходом. В недавнем интервью Лоуренс рассказала, как выбирала свадебное платье, а также о том, почему сорвался ее девичник.

Дженнифер Лоуренс рассказала, почему сорвался ее девичник

О своем женихе Дженнифер говорила в интервью с восхищением. По словам актрисы, для нее большая честь стать миссис Марони.

Также Лоуренс призналась, что особо не волнуется по поводу церемонии. Ей удается быстро определяться с выбором незаменимых свадебных атрибутов.

«Я увидела платье. Оно понравилось мне. «Вот это платье», - подумала я. Увидела место и сразу решила: «Здорово, у нас есть место»… Я не нервничаю: слишком ленива, чтобы быть невротиком», - рассказала она.

Дженнифер Лоуренс рассказала, почему сорвался ее девичник

Однако кое-что все же расстроило актрису – она осталась без девичника. Дело в том, что Дженнифер не планировала собирать подруг, но в последний момент ей все-таки захотелось устроить шумную вечеринку.

«Я передумала в последний момент. В итоге никто не мог прийти. И я расплакалась из-за этого», - поделилась Лоуренс.
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Дженнифер Лоуренс рассказала, почему сорвался ее девичник фотографии
Дженнифер Лоуренс рассказала, почему сорвался ее девичник фотографии
Дженнифер Лоуренс рассказала, почему сорвался ее девичник фотографии
Дженнифер Лоуренс рассказала, почему сорвался ее девичник фотографии
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