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Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина ушла от мужа

14 июня
2019 год

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14 июня 2019
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина предпочитает не афишировать личную жизнь, даже на ее страничках в социальных сетях крайне мало семейных фотографий. Однако на днях актриса решила сделать исключение, сообщив в Инстаграме о том, что разводится со своим мужем Алексеем после 14 лет отношений.

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина ушла от мужа

Алексей – не публичный человек, он работает старшим психологом в ОМОНе, в то время как Ольга активно снимается в кино, появляется на обложках глянцевых изданий и в одиночку посещает светские мероприятия. С будущим мужем актриса познакомилась в институте. В 2010 году они сыграли свадьбу, а в 2013-м у них родился сын Гордей.

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина ушла от мужа

«Мы с мужем прожили вместе 14 лет. Мне было 17, когда мы познакомились, а ему 20. Учились вместе в институте, вместе вошли во взрослую жизнь. Тогда мы ещё не знали, что ждёт нас впереди, просто были рядом и старались поддерживать друг друга», - написала Кузьмина.

По словам Ольги, причина расставания кроется в том, что за это время они оба изменились и стали далеки друг от друга.

«Жизнь не стоит на месте, меняется все вокруг и вместе с этим - меняемся мы. Наверное, в этих изменениях и есть смысл жизни. Но счастливые отношения возможны только тогда, когда эти перемены вы проживаете вместе, помогая друг другу и радуясь успехам и достижениям каждого...».

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина ушла от мужа

Кузьмина подчеркнула, что в отношениях необходимо говорить о проблемах и делиться своими переживаниями с любимым человеком: «Что-то не так, но оба промолчали, каждый решил проблему внутри себя. За семейную жизнь это происходит неоднократно, и чем дольше, тем последствия хуже. Ты обижаешься, злишься, раздражаешься, но продолжаешь сохранять «покерфейс» во благо семьи. И раскрутить этот клубок непонимания обратно практически нет шансов! Поэтому если что-то не так - не молчите, делитесь сомнениями со своим любимым человеком...».

«Мне кажется, что любовь - это когда вам хочется, чтобы близкий человек был счастлив, и вы думаете об этом в первую очередь. А если вы больше думаете о себе и своих переживаниях - значит ваше Эго слишком много возомнило о себе. При таком раскладе найти место любви очень сложно. Эгоизм и любовь - вещи сложно сочетаемые».

В финале своего монолога актриса поблагодарила своего мужа за всё и заявила, что пришло время каждому пойти своей дорогой.

«Я благодарна тебе за всё. За нашу жизнь, наше взросление и развитие, за нашего сына! Ты останешься в моем сердце, ведь первая любовь - это навсегда. Но пришло время сказать друг другу спасибо и отправиться в самостоятельное путешествие по жизни. Так будет лучше для каждого из нас. Я желаю тебе счастья!», - заключила Ольга.
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Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина ушла от мужа фотографии
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина ушла от мужа фотографии
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина ушла от мужа фотографии
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина ушла от мужа фотографии
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