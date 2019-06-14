Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина ушла от мужа

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина
предпочитает не афишировать личную жизнь, даже на ее страничках в социальных сетях крайне мало семейных фотографий. Однако на днях актриса решила сделать исключение, сообщив в Инстаграме о том, что разводится
со своим мужем Алексеем после 14 лет отношений.
Алексей – не публичный человек, он работает старшим психологом в ОМОНе, в то время как Ольга активно снимается в кино, появляется на обложках глянцевых изданий и в одиночку посещает светские мероприятия. С будущим мужем актриса познакомилась в институте. В 2010 году они сыграли свадьбу, а в 2013-м у них родился сын Гордей.
«Мы с мужем прожили вместе 14 лет. Мне было 17, когда мы познакомились, а ему 20. Учились вместе в институте, вместе вошли во взрослую жизнь. Тогда мы ещё не знали, что ждёт нас впереди, просто были рядом и старались поддерживать друг друга»
, - написала Кузьмина.
По словам Ольги, причина расставания кроется в том, что за это время они оба изменились и стали далеки друг от друга.
«Жизнь не стоит на месте, меняется все вокруг и вместе с этим - меняемся мы. Наверное, в этих изменениях и есть смысл жизни. Но счастливые отношения возможны только тогда, когда эти перемены вы проживаете вместе, помогая друг другу и радуясь успехам и достижениям каждого...»
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Кузьмина подчеркнула, что в отношениях необходимо говорить о проблемах и делиться своими переживаниями с любимым человеком: «Что-то не так, но оба промолчали, каждый решил проблему внутри себя. За семейную жизнь это происходит неоднократно, и чем дольше, тем последствия хуже. Ты обижаешься, злишься, раздражаешься, но продолжаешь сохранять «покерфейс» во благо семьи. И раскрутить этот клубок непонимания обратно практически нет шансов! Поэтому если что-то не так - не молчите, делитесь сомнениями со своим любимым человеком...»
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«Мне кажется, что любовь - это когда вам хочется, чтобы близкий человек был счастлив, и вы думаете об этом в первую очередь. А если вы больше думаете о себе и своих переживаниях - значит ваше Эго слишком много возомнило о себе. При таком раскладе найти место любви очень сложно. Эгоизм и любовь - вещи сложно сочетаемые»
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В финале своего монолога актриса поблагодарила своего мужа за всё и заявила, что пришло время каждому пойти своей дорогой.
«Я благодарна тебе за всё. За нашу жизнь, наше взросление и развитие, за нашего сына! Ты останешься в моем сердце, ведь первая любовь - это навсегда. Но пришло время сказать друг другу спасибо и отправиться в самостоятельное путешествие по жизни. Так будет лучше для каждого из нас. Я желаю тебе счастья!»
, - заключила Ольга.