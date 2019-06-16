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Лайфстайл Софья Каштанова впервые заговорила об отце своего ребенка Актриса впервые стала мамой четыре месяца назад

Лайфстайл «Я слишком себя люблю»: Константин Богомолов поговорил с Ксенией Собчак о своей жизни и творчестве Собчак взяла интервью у своего бойфренда

Новости кино Гран-при «Кинотавра» получил дебютный фильм Бориса Акопова «Бык» Лучшим режиссером назван Александр Лунгин.

Новости кино Александр Кузнецов и Виктория Толстоганова стали лучшими актерами «Кинотавра» Кузнецова наградили за «Большую поэзию».

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: Русский - значит (не)покорный. «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и «Гроза» Григория Константинопольского Две самые яркие и сумасбродные картины из конкурса фестиваля

Новости кино «Кинотавр» обратит внимание на интернет-проекты Не исключено, что в программе смотра появятся и киносериалы.

Рецензии на фильмы «Люди в черном: Интернэшнл» // Еще одна франшиза, где men можно переименовать в women «Тор» Крис Хемсворт и «Валькирия» Тесса Томпсон снова в деле

Главная тема Человек с машиной времени: почему обязательно нужно посмотреть «Годовщину революции» В восстановленном дебюте Дзиги Вертова можно увидеть редкие кадры с Лениным и Троцким

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля Психологическая драма о сексе и ревности – с Александром Палем и Евгенией Громовой