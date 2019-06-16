«Я слишком себя люблю»: Константин Богомолов поговорил с Ксенией Собчак о своей жизни и творчестве

В новом выпуске своего Youtube-шоу Ксения Собчак
поговорила с режиссером Константином Богомоловым
, с которым она состоит в романтических отношениях. Он рассказал о том, как общается с поклонниками и каким видит будущее кино и театра.
Слухи о романе Богомолова и Собчак появились после драки режиссера
с Максимом Виторганом
, бывшим мужем Ксении. После этого, в марте, Собчак и Виторган объявили о разводе
, а спустя несколько месяцев Ксения впервые вышла в свет вместе с Константином.
В интервью Богомолов признался, что критически относится к своему творчеству, однако свою самооценку считает завышенной.
«Я не люблю, когда меня хвалят за то, что я сам считаю занижением планки. Наверное, это мой зажим, который заставляет атаковать энергию похвалы. У меня никогда не было звездной болезни. Я люблю какие-то восхищения, но я критически отношусь к тому, что делаю. И все это оттого, что у меня очень высокая внутренняя планка и высокая внутренняя самооценка. Я слишком себя люблю, чтобы позволить кому-то хвалить меня за то, что я не считаю абсолютом»
, - отметил режиссер.
Не так давно Константин Богомолов стал худруком Театра на Малой Бронной. В беседе с Ксенией Собчак он рассказал, что ему особенно нравится в этой должности.
«Искусство и творчество не являются для меня способом жизни. Я ненавижу, когда меня называют художником… Для меня стать худруком - важная история. Чтобы вы понимали, я больше про менеджмент, чем про творчество. Я больше про то, чтобы разглядеть в других что-то, чем в себе. Я круто умею менять других людей, но я понимаю, что сам никогда не поменяюсь. Я могу многое сделать для других людей, научить их. Это заводит гораздо больше, чем возможность сделать очередной спектакль»
.
Также режиссер рассказал о своем творческом методе.
«Я считаю, что театр и кино, как искусство иллюзии, умерли. Кино как искусство, в котором поезд надвигался и люди разбегались из зала… И театр как искусство, в котором люди верят, что человек на сцене живет и умирает, - это умершее искусство. Театр и кино должны искать новые формы взаимодействия со зрителем. Новые формы подлинности. Тогда я и придумал идею того, что существование актера на сцене или на экране - это воспоминание, а история, которую ты рассказываешь, произошла один раз. Это великое уважение к уникальности жизни, к уникальности любого события, уникальности любого опыта. Момент неповторим, но его можно попытаться вспомнить. Как человечество 2019 раз вспоминает Рождество или Воскресение. Никто на кресте не висит, не умирает в этот момент. Не обливается потом, не изображает… Есть распятие и икона, которые обозначают то, что было когда-то. Дальше есть люди, которые приходят в храм. Они слушают священника, который ведет свою службу не в соответствии с их выкриками из зала: "быстрее", "скучно", "громче", "непонятно". Он делает это для них, но в соответствии с какими-то другими законами. И они пытаются вместе с ним прожить это воспоминание. Вот то же самое и со спектаклем. Существование актера на сцене - это попытка вспомнить, что было»
, - поделился Богомолов.
Тему личной жизни Ксения и Константин затронули вскользь. В конце интервью Собчак иронично спросила у него о том, как у него обстоят дела на личном фронте. Однако режиссер ответил, что не комментирует эту тему.