Софья Каштанова впервые заговорила об отце своего ребенка

В марте звезда сериала «Полицейский с рублевки» Софья Каштанова
сообщила в Инстаграме, что впервые стала мамой
. На тот момент ее сыну Джорджу уже было 2 месяца – актриса решила выдержать паузу, чтобы избежать шумихи. Однако Софья все же сумела удивить поклонников, ведь никто из них не знал о ее беременности – актриса тщательно ее скрывала.
В нескольких интервью Каштанова рассказала о Мексике, родах и о том, как протекала беременность. Не известно было одно – кто же является отцом ребенка.
Ходили слухи, что Софья родила сына от создателя сериала «Полицейский с Рублевки» Ильи Куликова
, но актриса опровергла эту информацию. Она сказала, что они хорошие друзья, и о ее беременности он узнал лишь на третьем месяце.
«Помню, как, находясь на третьем месяце, подошла к режиссеру «Полицейского с Рублевки» Илье Куликову и рассказала о грядущих переменах. Он сказал: «Хорошо! Пока живота не видно, справимся, будем снимать, как снимали, не переписывая сценарий. Но нужно, чтобы ты максимально быстро после родов пришла в форму, нанимай двух тренеров и возвращайся!»
, - поделилась Софья.
В интервью изданию «7 дней» актриса имя отца своего ребенка не назвала, но рассказала, что он наполовину армянин и отлично справляется с родительскими обязанностями.
«Каким станет Джордж, зависит от меня и от его папы. Он не публичный человек и поэтому не участвовал в нашей съемке. Но это уж точно не помешает нам стать самыми лучшими родителями на свете!»
.