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Софья Каштанова впервые заговорила об отце своего ребенка

16 июня
2019 год

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16 июня 2019
В марте звезда сериала «Полицейский с рублевки» Софья Каштанова сообщила в Инстаграме, что впервые стала мамой. На тот момент ее сыну Джорджу уже было 2 месяца – актриса решила выдержать паузу, чтобы избежать шумихи. Однако Софья все же сумела удивить поклонников, ведь никто из них не знал о ее беременности – актриса тщательно ее скрывала.

Софья Каштанова впервые заговорила об отце своего ребенка

В нескольких интервью Каштанова рассказала о Мексике, родах и о том, как протекала беременность. Не известно было одно – кто же является отцом ребенка.

Ходили слухи, что Софья родила сына от создателя сериала «Полицейский с Рублевки» Ильи Куликова, но актриса опровергла эту информацию. Она сказала, что они хорошие друзья, и о ее беременности он узнал лишь на третьем месяце.

«Помню, как, находясь на третьем месяце, подошла к режиссеру «Полицейского с Рублевки» Илье Куликову и рассказала о грядущих переменах. Он сказал: «Хорошо! Пока живота не видно, справимся, будем снимать, как снимали, не переписывая сценарий. Но нужно, чтобы ты максимально быстро после родов пришла в форму, нанимай двух тренеров и возвращайся!», - поделилась Софья.

В интервью изданию «7 дней» актриса имя отца своего ребенка не назвала, но рассказала, что он наполовину армянин и отлично справляется с родительскими обязанностями.

«Каким станет Джордж, зависит от меня и от его папы. Он не публичный человек и поэтому не участвовал в нашей съемке. Но это уж точно не помешает нам стать самыми лучшими родителями на свете!».
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Софья КаштановаИлья Куликов

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Софья Каштанова впервые заговорила об отце своего ребенка фотографии
Софья Каштанова впервые заговорила об отце своего ребенка фотографии
Софья Каштанова впервые заговорила об отце своего ребенка фотографии
Софья Каштанова впервые заговорила об отце своего ребенка фотографии
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