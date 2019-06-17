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Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич

17 июня
2019 год

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17 июня 2019
16 июня в Сочи состоялась церемония закрытия 30-го фестиваля «Кинотавр», итоги которого неприятно удивили кинокритиков. Но мы бесконечно далеки от несправедливостей жюри и слишком поверхностны для того, чтобы обсуждать что-то помимо нарядов с красной дорожки. А на красной дорожке было ветрено и, как обычно, очень звёздно: Мария Кожевникова, Елена Подкаминская, Ингрид Олеринская, Паулина Андреева, Равшана Куркова, Юлия Хлынина, Саша Бортич и многие другие проводили фестиваль на заслуженный отдых.

Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич
фото: Елена Подкаминская

Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич
фото: Ингрид Олеринская

Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич
фото: Мария Кожевникова

Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич
фото: Аня Чиповская

Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич
фото: Равшана Куркова

Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич
фото: Любовь Аксёнова

Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич
фото: Юлия Хлынина

Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич
фото: Катерина Шпица

Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич
фото: Юлия Пересильд

Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич
фото: Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич
фото: Саша Бортич со спутником

Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич
фото: Наталья Бардо
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Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич фотографии
Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич фотографии
Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич фотографии
Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич фотографии
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