Кинотавр-2019: Елена Подкаминская, Равшана Куркова и Саша Бортич

16 июня в Сочи состоялась церемония закрытия 30-го фестиваля «Кинотавр»,
итоги которого неприятно удивили кинокритиков
. Но мы бесконечно далеки от несправедливостей жюри и слишком поверхностны для того, чтобы обсуждать что-то помимо нарядов с красной дорожки. А на красной дорожке было ветрено и, как обычно, очень звёздно: Мария Кожевникова
, Елена Подкаминская
, Ингрид Олеринская
, Паулина Андреева
, Равшана Куркова
, Юлия Хлынина
, Саша Бортич
и многие другие проводили фестиваль на заслуженный отдых.
фото: Елена Подкаминская
фото: Ингрид Олеринская
фото: Мария Кожевникова
фото: Аня Чиповская
фото: Равшана Куркова
фото: Любовь Аксёнова
фото: Юлия Хлынина
фото: Катерина Шпица
фото: Юлия Пересильд
фото: Федор Бондарчук и Паулина Андреева
фото: Саша Бортич со спутником фото: Наталья Бардо