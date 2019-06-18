Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя строит карьеру модели

Старшая дочь Моники Белуччи
и Венсана Касселя
– 14-летняя Дева Кассель
– совершила один из своих первых выходов в свет. Она посетила показ мужской коллекции Dolce&Gabbana в рамках Milan Men's Fashion Week весна/лето-2020.
Дева продолжает развиваться в сфере модельного бизеса. В апреле этого года она заключила контракт с Dolce&Gabbana и уже поучаствовала в съемках рекламной кампании нового аромата бренда.
Напомним, у Моники Белуччи в браке с Венсаном Касселем родились две дочери: Дева и Леони. Младшей, Леони, в этом году исполнилось 9 лет. О своем решении расстаться актеры объявили в 2013 году.