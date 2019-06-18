Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя строит карьеру модели

18 июня
2019 год

Лайфстайл >>
18 июня 2019
Старшая дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя – 14-летняя Дева Кассель – совершила один из своих первых выходов в свет. Она посетила показ мужской коллекции Dolce&Gabbana в рамках Milan Men's Fashion Week весна/лето-2020.

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя строит карьеру модели

Дева продолжает развиваться в сфере модельного бизеса. В апреле этого года она заключила контракт с Dolce&Gabbana и уже поучаствовала в съемках рекламной кампании нового аромата бренда.

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя строит карьеру модели

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя строит карьеру модели

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя строит карьеру модели

Напомним, у Моники Белуччи в браке с Венсаном Касселем родились две дочери: Дева и Леони. Младшей, Леони, в этом году исполнилось 9 лет. О своем решении расстаться актеры объявили в 2013 году.

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя строит карьеру модели
версия для печати
Ссылки по теме
51-летний Венсан Кассель женится на 21-летней Тине Кунаки

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Поиск по меткам
детикрасота
персоны
Моника БелуччиВенсан Кассель

фотографии >>
Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя строит карьеру модели фотографии
Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя строит карьеру модели фотографии
Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя строит карьеру модели фотографии
Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя строит карьеру модели фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Антонина Дивина
Дарья Егоркина
Игорь Золотовицкий
Валентина Малявина
Ирина Пегова
Тамара Совчи
Юрий Соломин
Сергей Степанченко
Юри Ярвет
Жюли Депардьё
Бернар Жиродо
Кэрол Кэйн
Виктор Лану
Пол Маккартни
Мацей Робакевич
Изабелла Росселлини
все родившиеся 18 июня >>

Афиша кино >>

Охотник на оленей
военный фильм, драма
Великобритания, США, 1978
Мой друг Зигмунд Фрейд
мелодрама, экранизация
Австрия, Германия, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Дитя робота
научная фантастика, триллер
Австралия, 2019
Дылда
драма
Россия, 2019
За мечтой
драма, музыкальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Зов волка
боевик, военный фильм, драма
Франция, 2019
Пространство музыки
музыкальный фильм, приключения
Россия, 2018
Берлин, я люблю тебя
драма, мелодрама
Германия, 2019
Детские игры
фильм ужасов
США, Франция, 2019
История игрушек 4
комедия, приключения, фэнтези
, 2019
Призраки Шэрон Тейт
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен