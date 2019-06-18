Валерия Гай Германика тайно вышла замуж

Появление Валерии Гай Германики
на красной дорожке фестиваля «Кинотавр» заинтриговало общественность. Мало того, что режиссер обнародовала свою беременность
, она приехала на фестиваль в сопровождении неизвестного мужчины.
Оказывается, Валерия тайно вышла замуж. Имя ее избранника – Денис Молчанов
. Он владеет несколькими компаниями в Новокузнецке, откуда сам родом. Но дела ведет отдаленно, сейчас пара живет в Москве.
«Несколько месяцев назад они по-тихому расписались, устроили скромную свадьбу»
, - рассказал близкий знакомый Гай Германики.
По словам источника, познакомились Денис и Валерия на светской вечеринке, после чего продолжили общение. Сейчас супруги ждут ребенка.
Кстати, этот брак для Валерии Гай Германики стал вторым. Она уже была замужем за танцором Вадимом Любушкиным
, однако их брак продержался всего четыре месяца. Также у Валерии уже есть две дочери - 11-летняя Октавия и 3-летняя Северина.