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Валерия Гай Германика тайно вышла замуж

18 июня
2019 год

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18 июня 2019
Появление Валерии Гай Германики на красной дорожке фестиваля «Кинотавр» заинтриговало общественность. Мало того, что режиссер обнародовала свою беременность, она приехала на фестиваль в сопровождении неизвестного мужчины.

Валерия Гай Германика тайно вышла замуж

Оказывается, Валерия тайно вышла замуж. Имя ее избранника – Денис Молчанов. Он владеет несколькими компаниями в Новокузнецке, откуда сам родом. Но дела ведет отдаленно, сейчас пара живет в Москве.

«Несколько месяцев назад они по-тихому расписались, устроили скромную свадьбу», - рассказал близкий знакомый Гай Германики.

По словам источника, познакомились Денис и Валерия на светской вечеринке, после чего продолжили общение. Сейчас супруги ждут ребенка.

Валерия Гай Германика тайно вышла замуж

Кстати, этот брак для Валерии Гай Германики стал вторым. Она уже была замужем за танцором Вадимом Любушкиным, однако их брак продержался всего четыре месяца. Также у Валерии уже есть две дочери - 11-летняя Октавия и 3-летняя Северина.
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Валерия Гай Германика тайно вышла замуж фотографии
Валерия Гай Германика тайно вышла замуж фотографии
Валерия Гай Германика тайно вышла замуж фотографии
Валерия Гай Германика тайно вышла замуж фотографии
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