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Наталья Андрейченко лишилась своего бизнеса

18 июня
2019 год

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18 июня 2019
63-летняя Наталья Андрейченко на данный момент живет в Мексике. Однако летом прошлого года актриса прилетала в Москву, где открыла свою частную школу под названием «Мир доброты Мэри Поппинс». Кстати, планировалось, что сама Андрейченко будет преподавать детям сценическое искусство. Но недавно стало известно, что школа была закрыта. Об этом рассказал бывший сотрудник «Мира доброты» Дмитрий.

Наталья Андрейченко лишилась своего бизнеса

«Учреждение закрыли, а само помещение сейчас сдается в аренду. Родители радовались, ведь детки будут учиться под опекой Андрейченко. У Натальи самой горели глаза от того, как здорово воспитать умного и интеллигентного ребенка. Да и педагоги предлагали серьезную программу: хореография, искусство, естественные науки... Однако подвели учредители: школа не стала популярной и не приносила доход. А ведь звезда вложила в проект стартовый капитал в надежде, что в будущем тот окупится, но осталась ни с чем», - сообщил Дмитрий.

В школу принимали детей от 3 до 18 лет. Перед зачислением абитуриенту необходимо было пройти собеседования с психологом и педагогом. Кроме базовых предметов воспитанники «Мира доброты Мэри Поппинс» посещали дополнительные занятия. Также в учреждении предусмотрены спальни на случай, если воспитанники захотят остаться на ночь. Стоимость обучения в такой школе - 67 000 рублей в месяц.

Это не единственный бизнес-проект Андрейченко, который пришлось приостановать. Несколько лет назад на побережье Ривьеры Майя в Мексике актриса открыла Духовный центр. Поначалу он пользовался популярностью у туристов, но со временем посетителей стало все меньше.

«Первое время гости прилетали со всего мира ради программы под названием «Комплексный ретрит». В нее входили занятия йогой, общение с Наташей, медитация... Но, видимо, сейчас у многих финансовые трудности. Курсы перестали заказывать, пришлось на время отложить и это начинание», - рассказала знакомая Натальи.
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