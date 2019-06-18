Наталья Андрейченко лишилась своего бизнеса

63-летняя Наталья Андрейченко
на данный момент живет в Мексике. Однако летом прошлого года актриса прилетала в Москву, где открыла свою частную школу под названием «Мир доброты Мэри Поппинс»
. Кстати, планировалось, что сама Андрейченко будет преподавать детям сценическое искусство. Но недавно стало известно, что школа была закрыта. Об этом рассказал бывший сотрудник «Мира доброты» Дмитрий.
«Учреждение закрыли, а само помещение сейчас сдается в аренду. Родители радовались, ведь детки будут учиться под опекой Андрейченко. У Натальи самой горели глаза от того, как здорово воспитать умного и интеллигентного ребенка. Да и педагоги предлагали серьезную программу: хореография, искусство, естественные науки... Однако подвели учредители: школа не стала популярной и не приносила доход. А ведь звезда вложила в проект стартовый капитал в надежде, что в будущем тот окупится, но осталась ни с чем»
, - сообщил Дмитрий.
В школу принимали детей от 3 до 18 лет. Перед зачислением абитуриенту необходимо было пройти собеседования с психологом и педагогом. Кроме базовых предметов воспитанники «Мира доброты Мэри Поппинс» посещали дополнительные занятия. Также в учреждении предусмотрены спальни на случай, если воспитанники захотят остаться на ночь. Стоимость обучения в такой школе - 67 000 рублей в месяц.
Это не единственный бизнес-проект Андрейченко, который пришлось приостановать. Несколько лет назад на побережье Ривьеры Майя в Мексике актриса открыла Духовный центр. Поначалу он пользовался популярностью у туристов, но со временем посетителей стало все меньше.
«Первое время гости прилетали со всего мира ради программы под названием «Комплексный ретрит». В нее входили занятия йогой, общение с Наташей, медитация... Но, видимо, сейчас у многих финансовые трудности. Курсы перестали заказывать, пришлось на время отложить и это начинание»
, - рассказала знакомая Натальи.