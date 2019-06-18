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Алексей Гуськов прокомментировал слухи о романе с Олесей Судзиловской

18 июня
2019 год

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18 июня 2019
61-летний Алексей Гуськов стал героем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где раскрыл причину развода с первой женой, а также рассказал правду о романах, которые ему приписывали в СМИ.

Алексей Гуськов прокомментировал слухи о романе с Олесей Судзиловской

В первый раз Алексей женился в студенчестве, в начале 80-х. Его избранницей стала девушка Татьяна, с которой он познакомился на улице. Вскоре у супругов родилась дочь Наталья, но из-за частых конфликтов Алексей и Татьяна приняли решение развестись.

«Ссорились мы с Таней по всяким мелочам. Кто-то из нас любил спать с закрытой форточкой, а кто-то с открытой. Скажем так: не я первый, не я последний, у кого распадаются браки из-за таких мелочей. Я, если честно? рад, что мои дети создали семьи в зрелом возрасте. Не вижу ничего хорошего в ранних браках», - заявил артист.

Несмотря на разногласия в прошлом, сейчас Алексей поддерживает дружеские отношения с бывшей женой и дочерью: «Поздравляем друг друга с праздниками. У нас растет прекрасная внучка Елизавета, с которой мы стараемся проводить время. Никто из нас никому не высказывает каких-то претензий. Нет выяснения отношений. У нас есть четкое понимание, что некоторые люди для совместной жизни друг с другом не созданы», - поделился Гуськов.

Второй женой Алексея Гуськова стала актриса и телеведущая Лидия Вележева. Супруги вместе уже более 30 лет, но в их отношениях не всегда было все так гладко. Алексею не раз приписывали романы с молодыми актрисами.

Алексей Гуськов прокомментировал слухи о романе с Олесей Судзиловской

Например, в 2001 году, после премьеры фильма «Мусорщик», актера заподозрили в романе с экранной возлюбленной Олесей Судзиловской. Актеры настолько правдоподобно показали страсть в кадре, что спровоцировали слухи о том, что на съемочной площадке между ними промелькнула искра.

«Когда мы снимали эту картину она была вся в любви. Ей было не до меня. Помню, что в тот период она постоянно ссорилась со своим парнем. Конечно, некая химия между актерами, которые играют в картинах любовные сцены должна быть. Но я считаю, что нужно перед любой постельной сценой сесть и договориться, чтобы потом не было вопросов», - отметил Алексей.
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Лидия ВележеваАлексей ГуськовБорис КорчевниковОлеся Судзиловская
фильмы
Мусорщик

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Алексей Гуськов прокомментировал слухи о романе с Олесей Судзиловской фотографии
Алексей Гуськов прокомментировал слухи о романе с Олесей Судзиловской фотографии
Алексей Гуськов прокомментировал слухи о романе с Олесей Судзиловской фотографии
Алексей Гуськов прокомментировал слухи о романе с Олесей Судзиловской фотографии
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