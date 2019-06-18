Алексей Гуськов прокомментировал слухи о романе с Олесей Судзиловской

61-летний Алексей Гуськов
стал героем программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где раскрыл причину развода с первой женой, а также рассказал правду о романах, которые ему приписывали в СМИ.
В первый раз Алексей женился в студенчестве, в начале 80-х. Его избранницей стала девушка Татьяна, с которой он познакомился на улице. Вскоре у супругов родилась дочь Наталья, но из-за частых конфликтов Алексей и Татьяна приняли решение развестись.
«Ссорились мы с Таней по всяким мелочам. Кто-то из нас любил спать с закрытой форточкой, а кто-то с открытой. Скажем так: не я первый, не я последний, у кого распадаются браки из-за таких мелочей. Я, если честно? рад, что мои дети создали семьи в зрелом возрасте. Не вижу ничего хорошего в ранних браках»
, - заявил артист.
Несмотря на разногласия в прошлом, сейчас Алексей поддерживает дружеские отношения с бывшей женой и дочерью: «Поздравляем друг друга с праздниками. У нас растет прекрасная внучка Елизавета, с которой мы стараемся проводить время. Никто из нас никому не высказывает каких-то претензий. Нет выяснения отношений. У нас есть четкое понимание, что некоторые люди для совместной жизни друг с другом не созданы»
, - поделился Гуськов.
Второй женой Алексея Гуськова стала актриса и телеведущая Лидия Вележева
. Супруги вместе уже более 30 лет, но в их отношениях не всегда было все так гладко. Алексею не раз приписывали романы с молодыми актрисами.
Например, в 2001 году, после премьеры фильма «Мусорщик»
, актера заподозрили в романе с экранной возлюбленной Олесей Судзиловской
. Актеры настолько правдоподобно показали страсть в кадре, что спровоцировали слухи о том, что на съемочной площадке между ними промелькнула искра.
«Когда мы снимали эту картину она была вся в любви. Ей было не до меня. Помню, что в тот период она постоянно ссорилась со своим парнем. Конечно, некая химия между актерами, которые играют в картинах любовные сцены должна быть. Но я считаю, что нужно перед любой постельной сценой сесть и договориться, чтобы потом не было вопросов»
, - отметил Алексей.