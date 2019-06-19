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«Я люблю выпить, но с головой дружу»: Марат Башаров об алкоголе и женщинах

19 июня
2019 год

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19 июня 2019
44-летний Марат Башаров, который совсем недавно снова стал холостым, дал небольшое интервью изданию «Аргументы недели», где рассказал о своем детстве, девушках и жизненных принципах.

«Я люблю выпить, но с головой дружу»: Марат Башаров об алкоголе и женщинах

В детстве Марат занимался хоккеем и фигурным катанием. В интервью актер вспомнил, как мама на метро возила его на тренировки: «Спортом занимался с удовольствием. Да, видел себя спортсменом. Но судьба вносит свои коррективы. Я влюбился! Лет четырнадцать мне было. Вот тогда я остро захотел научиться играть на музыкальном инструменте. Мне казалось, что это очень круто! Все внимание девушек приковано к тебе!», - поделился Башаров.

Также актер рассказал, что ему не нравится в женщинах. По словам Башарова, он всегда любил и любит женщин, но ему нравится только естественная красота: «Я терпеть не могу, когда у девушки все ненатуральное! Ну, не нравятся мне такие! Простите, когда я вижу татуировки, силиконовые губы и искусственную грудь – увольте! Такая девушка у меня точно не вызовет желания!».

Кроме того, Марат заявил, что способен на самые сумасшедшие поступки ради любимой женщины: «Особенно, когда хлопнешь пятьдесят грамм!», - пошутил актер.

В интервью Башарову пришлось ответить на несколько вопросов об алкоголе. Он отметил, что крепкие напитки старается не употреблять и отлично себя контролирует: «Только под хорошую закуску! И только в меру! Надо знать меру во всем! Да, я люблю выпить, но с головой дружу и умею контролировать себя», - заявил актер.

«Я люблю выпить, но с головой дружу»: Марат Башаров об алкоголе и женщинах

Напомним, что несколько месяцев назад Марат Башаров пережил уже второй громкий развод. Его супруга Елизавета Шевыркова подала на развод после того, как актер избил её.
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«Я люблю выпить, но с головой дружу»: Марат Башаров об алкоголе и женщинах фотографии
«Я люблю выпить, но с головой дружу»: Марат Башаров об алкоголе и женщинах фотографии
«Я люблю выпить, но с головой дружу»: Марат Башаров об алкоголе и женщинах фотографии
«Я люблю выпить, но с головой дружу»: Марат Башаров об алкоголе и женщинах фотографии
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