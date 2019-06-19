«Я люблю выпить, но с головой дружу»: Марат Башаров об алкоголе и женщинах

44-летний Марат Башаров
, который совсем недавно снова стал холостым
, дал небольшое интервью изданию «Аргументы недели», где рассказал о своем детстве, девушках и жизненных принципах.
В детстве Марат занимался хоккеем и фигурным катанием. В интервью актер вспомнил, как мама на метро возила его на тренировки: «Спортом занимался с удовольствием. Да, видел себя спортсменом. Но судьба вносит свои коррективы. Я влюбился! Лет четырнадцать мне было. Вот тогда я остро захотел научиться играть на музыкальном инструменте. Мне казалось, что это очень круто! Все внимание девушек приковано к тебе!»
, - поделился Башаров.
Также актер рассказал, что ему не нравится в женщинах. По словам Башарова, он всегда любил и любит женщин, но ему нравится только естественная красота: «Я терпеть не могу, когда у девушки все ненатуральное! Ну, не нравятся мне такие! Простите, когда я вижу татуировки, силиконовые губы и искусственную грудь – увольте! Такая девушка у меня точно не вызовет желания!»
.
Кроме того, Марат заявил, что способен на самые сумасшедшие поступки ради любимой женщины: «Особенно, когда хлопнешь пятьдесят грамм!»
, - пошутил актер.
В интервью Башарову пришлось ответить на несколько вопросов об алкоголе. Он отметил, что крепкие напитки старается не употреблять и отлично себя контролирует: «Только под хорошую закуску! И только в меру! Надо знать меру во всем! Да, я люблю выпить, но с головой дружу и умею контролировать себя»
, - заявил актер.
Напомним, что несколько месяцев назад Марат Башаров пережил уже второй громкий развод. Его супруга Елизавета Шевыркова подала на развод после того, как актер избил её
.