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Анастасия Макеева впервые рассказала о новом муже

19 июня
2019 год

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19 июня 2019
Полгода назад стало известно, что 37-летняя Анастасия Макеева тайно вышла замуж. Свадьба состоялась в ноябре прошлого года, но имя избранника актрисы до сих пор не было известно. А в недавнем интервью Анастасия решила рассказать о скромной свадьбе и любимом мужчине.

Анастасия Макеева впервые рассказала о новом муже

«Свадьбы у нас фактически и не было. Только он, я и водитель. Шофер сделал несколько кадров на мобильный - и все. Меня такой расклад более чем устроил. Я не хочу показывать мужа - он не обезьянка. Кстати, про животных. У нас дома четыре кошки. Две из них - породы саванна. У них с мужем настолько взаимная любовь, что я иногда начинаю ревновать. А еще он хочет завести попугая ару, чтобы болтать с ним. Мы с супругом очень разные. Однажды он пришел ко мне на спектакль и не «вылезал» из телефона: у Александра были важные деловые переговоры. Сначала обижалась, а потом поняла, насколько ценно его отношение ко мне: он же любит просто так, а не из-за того, что я известная артистка», - поделилась актриса.

По данным СМИ, мужем Макеевой стал юрист и бизнесмен из Новосибирска Александр Сакович, который моложе актрисы на 5 лет. Макеева призналась, что ее супруг достаточно обеспеченный человек.

«Благодаря супругу я могу позволить себе сниматься для удовольствия, а не ради бабла. Сейчас занята только в новых «Гардемаринах». Играю любовницу героя Михаила Боярского — эдакую Миледи из «Трех мушкетеров». Находится время и на себя. Иногда занимаюсь йогой, хожу в спортзал, на лечебный массаж спины. На диетах не сижу, поесть люблю. Если не жрать ничего, то чем себя радовать? Я не курю, особо не пью, наркотики не употребляю… Актриса не обязана быть тощей. И, вообще, я не претендую на то, чтобы всем нравиться. Главное, чтобы мужу была мила».
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Анастасия Макеева впервые рассказала о новом муже фотографии
Анастасия Макеева впервые рассказала о новом муже фотографии
Анастасия Макеева впервые рассказала о новом муже фотографии
Анастасия Макеева впервые рассказала о новом муже фотографии
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