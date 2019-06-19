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Сара Джессика Паркер открыла свой онлайн-магазин

19 июня
2019 год

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19 июня 2019
Голливудская актриса Сара Джессика Паркер, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом: вслед за коллекцией авторской обуви, ювелирных украшений, платьев и вина неутомимая бизнес-вумен решила открыть онлайн-магазин со своими любимыми вещами.

Сара Джессика Паркер открыла свой онлайн-магазин

На виртуальной витрине представлены сценические платья и юбки главной героини сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу, дизайнерская обувь, созданная Сарой в коллаборации с итальянским брендом Manolo Blahnik, парфюм марки SJP Beaut, а также 3 произведения книжного издательства SJP for Hogarth, отредактированные лично актрисой. То ли ещё будет.
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Сара Джессика Паркер открыла свой онлайн-магазин фотографии
Сара Джессика Паркер открыла свой онлайн-магазин фотографии
Сара Джессика Паркер открыла свой онлайн-магазин фотографии
Сара Джессика Паркер открыла свой онлайн-магазин фотографии
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