Сара Джессика Паркер открыла свой онлайн-магазин

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер
, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом: вслед за коллекцией авторской обуви, ювелирных украшений
, платьев
и вина
неутомимая бизнес-вумен решила открыть онлайн-магазин со своими любимыми вещами.
На виртуальной витрине представлены сценические платья и юбки главной героини сериала «Секс в большом городе»
Кэрри Брэдшоу, дизайнерская обувь, созданная Сарой в коллаборации с итальянским брендом Manolo Blahnik, парфюм марки SJP Beaut, а также 3 произведения книжного издательства SJP for Hogarth, отредактированные лично актрисой. То ли ещё будет.