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Ирина Медведева впервые стала мамой

19 июня
2019 год

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19 июня 2019
Российская актриса Ирина Медведева, наиболее известная по скетч-шоу «6 кадров», родила первенца в парижской клинике. В прошлом году звезда вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, поэтому большую часть времени теперь живёт во Франции. Радостным событием Ирина поделилась в своём Instagram, выложив фотографию с малышом и лаконично подписав: «Мама. Сыночек».

Ирина Медведева впервые стала мамой

36-летняя актриса и её будущий муж познакомились в Москве и полюбили друг друга почти с первого взгляда:

«Я бы не поверила в эту историю, если бы она не случилась со мной. Все началось в декабре, полтора года назад. Мне позвонила лучшая подруга, живущая в Париже: «Мои друзья сейчас в Москве. Было бы здорово, если бы ты показала им город». Я, конечно, ответила «да», хотя понимала, что времени свободного совсем нет. Буквально через 10 минут приходит сообщение на английском языке: «Привет! Я Гийом». Я спросила, что бы он хотел увидеть, куда сходить. Он написал: «Мы в клубе, приезжай». Я отказалась, мне это было не интересно, но предложила на следующий день пойти с моими друзьями в Большой театр. На что Гийом ответил: «А есть предложение получше?» Когда я эту историю потом рассказала его маме и папе, им было очень неловко за сына. (Смеется.) В общем, у нас все никак не получалось встретиться. А потом Гийом написал мне, что завтра они улетают. У меня не очень хороший английский, я не поняла, что написано «после обеда у нас самолет», перевела как «после обеда у нас планы». И даже немного оскорбилась. С утра пришло еще СМС. Интересно, что, когда я ложусь спать, всегда выключаю телефон, чтобы меня не будили. А тут забыла, и в 9 утра меня разбудил звук СМС. Гийом написал: «Мы идем гулять на Красную площадь, может, присоединишься?» Я немного сдвинула свои планы, потому что было неудобно перед ребятами, что мы четыре дня не можем увидеться. Договорились встретиться с Гийомом и его другом в кафе. Пообщались около часа, и я убежала по своим делам. Оказалось, после этой первой встречи Гийом сразу записал меня в контактах в телефоне: «Моя будущая жена Ирина Медведева» — и показал другу».
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