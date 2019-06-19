В Таиланде задержали итальянца, притворявшегося Джорджем Клуни

В 2010 году предприимчивый итальянец Франческо Галделли вместе со своей женой Ваней Гоффи создал команию GC (G
eorge C
looney), предлагающую пошив деловых костюмов по индивидуальным меркам и утверждавшую, что её хозяин - сам Джордж Клуни
. Для пущей правдоподобности Галделли подделал подпись Клуни на всех документах компании и использовал его фотографии в качестве рекламы.
Узнав об этом, Джордж подал на криминальную парочку иск, обвинив в мошенничестве. Франческо был осужден на 8 лет тюрьмы, однако ему вместе с женой удалось сбежать, и в 2013-м они были объявлены в международный розыск. Ходят слухи, что год спустя полиция Таиланда вышла на след преступников, однако им удалось скрыться, подкупив стражей порядка.
Однако на минувших выходных Франческо и Ваня все-таки попались окончательно: Интерпол обнаружил их на роскошной вилле в Паттайе, где они занимались онлайн-сбытом поддельных часов Rolex. Теперь итальянские «Бонни и Клайд» будут экстрадированы на родину, где их будут судить по закону.
Что касается Джорджа Клуни, то он от комментариев воздержался, хотя ранее признавался, что очень огорчен тем, что мошенники используют его имя для обмана людей.