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В Таиланде задержали итальянца, притворявшегося Джорджем Клуни

19 июня
2019 год

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19 июня 2019
В 2010 году предприимчивый итальянец Франческо Галделли вместе со своей женой Ваней Гоффи создал команию GC (George Clooney), предлагающую пошив деловых костюмов по индивидуальным меркам и утверждавшую, что её хозяин - сам Джордж Клуни. Для пущей правдоподобности Галделли подделал подпись Клуни на всех документах компании и использовал его фотографии в качестве рекламы.

В Таиланде задержали итальянца, притворявшегося Джорджем Клуни

Узнав об этом, Джордж подал на криминальную парочку иск, обвинив в мошенничестве. Франческо был осужден на 8 лет тюрьмы, однако ему вместе с женой удалось сбежать, и в 2013-м они были объявлены в международный розыск. Ходят слухи, что год спустя полиция Таиланда вышла на след преступников, однако им удалось скрыться, подкупив стражей порядка.

Однако на минувших выходных Франческо и Ваня все-таки попались окончательно: Интерпол обнаружил их на роскошной вилле в Паттайе, где они занимались онлайн-сбытом поддельных часов Rolex. Теперь итальянские «Бонни и Клайд» будут экстрадированы на родину, где их будут судить по закону.

В Таиланде задержали итальянца, притворявшегося Джорджем Клуни

Что касается Джорджа Клуни, то он от комментариев воздержался, хотя ранее признавался, что очень огорчен тем, что мошенники используют его имя для обмана людей.
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В Таиланде задержали итальянца, притворявшегося Джорджем Клуни фотографии
В Таиланде задержали итальянца, притворявшегося Джорджем Клуни фотографии
В Таиланде задержали итальянца, притворявшегося Джорджем Клуни фотографии
В Таиланде задержали итальянца, притворявшегося Джорджем Клуни фотографии
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