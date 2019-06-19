«Фамилию не буду менять ни за что»: Катерина Шпица о замужестве

В октябре прошлого года российской актрисе театра и кино Катерине Шпице
прямо во время спектакля сделал предложение
её бойфренд - фитнес-тренер Руслан Панов
. С тех пор прошло уже более полугода, однако пара браком так и не сочеталась.
«Мы вообще от этом не думаем
, - объяснила Катерина. - Живем, наслаждаемся общением. Много времени проводим втроем с Русланом и Германом (сын Катерины от каскадера Константина Адаева - прим.ред). Ездим в кино или в батутный центр. Или просто гуляем. Нам все равно, куда ехать, лишь бы было живописно, красиво, хорошая погода. Недавно у нас Русланом у обоих выдался короткий отпуск, времени было мало, дергаться за границу смысла не имело. И мы полетели в Крым, взяли машину в аренду и здорово покатались
».
Шпица также рассказала, что не хочет связывать себя узами брака, пока не решит «квартирный» вопрос.
«Если уж до загса дойду, то без печати оттуда не выйду
, - призналась актриса. - Со свадьбы-то я точно не убегу. Но фамилию не буду менять ни за что. Но сначала нам бы надо разобраться со всеми вопросами жилья и так далее, а потом уже думать о свадьбе
».