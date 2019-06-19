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«Фамилию не буду менять ни за что»: Катерина Шпица о замужестве

19 июня
2019 год

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19 июня 2019
В октябре прошлого года российской актрисе театра и кино Катерине Шпице прямо во время спектакля сделал предложение её бойфренд - фитнес-тренер Руслан Панов. С тех пор прошло уже более полугода, однако пара браком так и не сочеталась.

«Фамилию не буду менять ни за что»: Катерина Шпица о замужестве

«Мы вообще от этом не думаем, - объяснила Катерина. - Живем, наслаждаемся общением. Много времени проводим втроем с Русланом и Германом (сын Катерины от каскадера Константина Адаева - прим.ред). Ездим в кино или в батутный центр. Или просто гуляем. Нам все равно, куда ехать, лишь бы было живописно, красиво, хорошая погода. Недавно у нас Русланом у обоих выдался короткий отпуск, времени было мало, дергаться за границу смысла не имело. И мы полетели в Крым, взяли машину в аренду и здорово покатались».

«Фамилию не буду менять ни за что»: Катерина Шпица о замужестве

Шпица также рассказала, что не хочет связывать себя узами брака, пока не решит «квартирный» вопрос.

«Если уж до загса дойду, то без печати оттуда не выйду, - призналась актриса. - Со свадьбы-то я точно не убегу. Но фамилию не буду менять ни за что. Но сначала нам бы надо разобраться со всеми вопросами жилья и так далее, а потом уже думать о свадьбе».
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«Фамилию не буду менять ни за что»: Катерина Шпица о замужестве фотографии
«Фамилию не буду менять ни за что»: Катерина Шпица о замужестве фотографии
«Фамилию не буду менять ни за что»: Катерина Шпица о замужестве фотографии
«Фамилию не буду менять ни за что»: Катерина Шпица о замужестве фотографии
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