Внучка Грейс Келли вышла замуж за сына Кароль Буке

Племянница князя Монако и внучка Грейс Келли
, 32-летняя Шарлотта Казираги
вышла замуж за сына актрисы Кароль Буке
, 36-летнего Дмитрия Рассама
. Скромная гражданская церемония состоялась 1 июня во Дворце Гримальди, в котором в свое время поженились Грейс Келли и князь Монако Ренье
.
Впервые о романе Шарлотты и Дмитрия стало известно весной 2017 года. В конце 2018 года у пары родился сын Бальтазар
. Хоть это и первый брак Шарлотты, она уже пять лет воспитывает сына Рафаэля
от французского актёра Гада Эльмалеха
, с которым рассталась в 2015 году. Поскольку Рафаэль был рожден вне брака, он не может претендовать на трон Монако. Сама Шарлотта находится на 11 месте в очереди на трон. Дмитрий уже был женат на русской модели Марии Новоселовой
, с которой воспитывает дочь Дарью
.
На свадьбе присутствовал и правитель Монако принц Альбер II
с женой Шарлин
и детьми: принцессой Габриэллой
и принцем Жаком
. Со стороны жениха был его единокровный брат Луи Джакобетти
и двоюродный брат, французский продюсер Томас Лангманн
, получивший «Оскар» за фильм «Артист»
.