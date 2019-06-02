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Внучка Грейс Келли вышла замуж за сына Кароль Буке

2 июня
2019 год

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2 июня 2019
Племянница князя Монако и внучка Грейс Келли, 32-летняя Шарлотта Казираги вышла замуж за сына актрисы Кароль Буке, 36-летнего Дмитрия Рассама. Скромная гражданская церемония состоялась 1 июня во Дворце Гримальди, в котором в свое время поженились Грейс Келли и князь Монако Ренье.

Внучка Грейс Келли вышла замуж за сына Кароль Буке

Впервые о романе Шарлотты и Дмитрия стало известно весной 2017 года. В конце 2018 года у пары родился сын Бальтазар. Хоть это и первый брак Шарлотты, она уже пять лет воспитывает сына Рафаэля от французского актёра Гада Эльмалеха, с которым рассталась в 2015 году. Поскольку Рафаэль был рожден вне брака, он не может претендовать на трон Монако. Сама Шарлотта находится на 11 месте в очереди на трон. Дмитрий уже был женат на русской модели Марии Новоселовой, с которой воспитывает дочь Дарью.

На свадьбе присутствовал и правитель Монако принц Альбер II с женой Шарлин и детьми: принцессой Габриэллой и принцем Жаком. Со стороны жениха был его единокровный брат Луи Джакобетти и двоюродный брат, французский продюсер Томас Лангманн, получивший «Оскар» за фильм «Артист».
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Артист

фотографии >>
Внучка Грейс Келли вышла замуж за сына Кароль Буке фотографии
Внучка Грейс Келли вышла замуж за сына Кароль Буке фотографии
Внучка Грейс Келли вышла замуж за сына Кароль Буке фотографии
Внучка Грейс Келли вышла замуж за сына Кароль Буке фотографии
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