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«Для меня это не мужчина»: Мария Кожевникова высказала своё мнение о Дмитрии Шепелеве

20 июня
2019 год

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20 июня 2019
15 июня исполнилось 4 года со дня смерти Жанны Фриске, и некоторые телеканалы решили «отметить» эту годовщину передачами, посвященными певице и её родственникам. В очередной раз была затронута болезненная тема конфликта между родными певицы и её гражданским мужем Дмитрием Шепелевым, который не подпускает их к сыну Платону. Мальчику исполнилось 6 лет, и последние три года его тетя, бабушка и дедушка никак не могут встретиться с ним. При этом Шепелев не объясняет причины своего запрета.

«Для меня это не мужчина»: Мария Кожевникова высказала своё мнение о Дмитрии Шепелеве

После выхода передач, заряжённые злобой зрители с новой силой набросились на Шепелева, осыпая его проклятиями в соцсетях. В ответ на эту волну свежей ненависти ведущий ответил видео-обращением, отметив, что большинство женщин, предлагающих ему сгореть в аду, эксплуатируют на своих страницах в соцсетях образ заботливой и любящей жены и матери:
«Ребята, у меня в Инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди насмотрелись телевизор и теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые! Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь». А в их профиле, если заглянуть, написано «любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков. «Конченый ублюдок»… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!»

«Для меня это не мужчина»: Мария Кожевникова высказала своё мнение о Дмитрии Шепелеве

Но среди осудивших Дмитрия «лучиков добра» оказалась актриса и депутат Мария Кожевникова. Мать троих детей не смогла пройти мимо конфликта, в котором рычагом давления является ребенок, и высказала свою позицию по отношению к Дмитрию в комментарии к его же посту:

«Не получается у Дмитрия отшутиться. Не буду писать гневных комментариев и желать всех проклятий, нет, но для меня это не мужчина и, тем более, не любящий отец. Потому что когда ты ставишь свои взрослые эмоции, дележки имущества на первое место, а интересы ребенка (в том числе общение с родственниками) на самое последнее, всячески препятствуя, издеваясь над пожилыми людьми, которые потеряли дочь - это пробивает человеческое дно. Лишить осознанно своего ребенка, который без родной мамы воспитывается, еще и родных бабушки, дедушки, тети и крестной мамы -это характеризует отца с самой плохой стороны. Хочется пожелать ему человечности, житейской мудрости и понимания, что ребенку нужны все родственники, и никакой отец, даже самый прекрасный и заботливый (может, Дмитрий именно такой) их не заменит!»
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«Для меня это не мужчина»: Мария Кожевникова высказала своё мнение о Дмитрии Шепелеве фотографии
«Для меня это не мужчина»: Мария Кожевникова высказала своё мнение о Дмитрии Шепелеве фотографии
«Для меня это не мужчина»: Мария Кожевникова высказала своё мнение о Дмитрии Шепелеве фотографии
«Для меня это не мужчина»: Мария Кожевникова высказала своё мнение о Дмитрии Шепелеве фотографии
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