«Я серьёзно не хотела жить»: Чулпан Хаматова о травле из-за поддержки Путина

Чулпан Хаматова стала гостьей очередного выпуска youtube-шоу «А поговорить?», в котором рассказала о методах поиска спонсора для благотворительного фонда, травле из-за поддержки Путина и о нежелании жить из-за шквала обрушившейся на неё ненависти.
О нелюбви и ненависти, как базовых эмоциях россиян
«Знаете, почему мы в такой ж**е живём? Я поняла это. Я ехала на машине, и переходил дорогу человек. Я остановилась, пропустила его. И он, переходя дорогу, замедлил шаг. Знаете, есть такой тип людей, которые «Ничего, подождёшь». И я поняла, что проблема наша в том, что мы не любим друг друга. Он не любит меня в этот момент. Мы в этой стране друг друга не любим. Нам неприятно сделать приятно другому человеку, чужому человеку. Я не могу понять этих людей, понять взрослого человека, который сядет и напишет: «Тварь, гори в аду!». Потратит время на вот эти три слова. Я не могу даже обижаться на него. Ну, пока это не доходит до каких-то опасных вещей, опасных для жизни моей и моей семьи. А такие моменты были. Мне разбивали стекло машины, царапали машину, клеили всякие надписи».
О травле
«Сейчас мы привыкли так к этому слову «травля». А тогда я просто не понимала, что это такое, я просто начала заболевать, рушиться и умирать. Я не знала, как на это реагировать, мне всё хотелось понять мотивацию этих людей, понять в чём я провинилась? Каждому хотелось объяснить, почему нужна эта клиника (речь о Национальном медицинскиом исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, на технологическое оснащение которого фонд «Подари жизнь» (соучредителем которого является Чулпан Хаматова) собрал 400 миллионов рублей - прим. ред.), и почему я сказала Путину «спасибо». А потом выяснилось, что это вообще никому не интересно. Интересен сам процесс травли» .
О причинах травли
«Во-первых, я артистка. Поэтому каждое кино - это причина оскорбить и обидеть. Потом, когда мы занялись благотворительностью, было много яростных высказываний в духе «как не стыдно пиариться, прикрываясь ради собственного пиара больными детьми». Были какие-то наплывы. Но вот такое - так чтобы по мне катком проехало, что я перестала просто дышать, что я серьёзно не хотела жить - это было в 2012 году».
Напомним, что в 2012 году Чулпан Хаматова записала видео-обращение, в котором выразила благодарность Владимиру Путину за поддержку фонда «Подари жизнь» и пообещала проголосовать за него на очередных выборах.
О самом страшном в травле
«Мне просто очень не повезло. У меня были отношения с молодым человеком. И это было самое болезненное - когда самый любимый человек, который тебя должен был бы поддерживать, всё время подмакивал вот в это: «А ты определись, а за белых ты или за красных? А так и скажи, а то ты с одной стороны как бы тут, а с другой стороны как бы не тут» . Я думаю, что это было последней каплей, когда я как женщина, как человек сломалась, полетела. У меня вообще не было поддержки. Родители меня ругали, что я вляпалась куда-то. Для друзей - либералов я стала нерукопожатной. То есть вокруг меня резко образовался вакуум.
Но нет белых и нет красных. Это слишком примитивный подход. Я за конкретные поступки».
О причинах поддержки Путина
«Во-первых, я была на самом деле благодарна. Во-вторых, я понимала тогда, что клиника Рогачёва еще не достроена, она не открыта. Наши врачи, которые ее создали - это был их проект - они находятся под угрозой. Это был такой лакомый кусок. Вы не представляете, сколько денег можно было бы сделать на такой теме как онкология. И у нас есть такие примеры, и их много. Там была вокруг жаждущая стая желающих отнять эту клинику.
Фонду нужны хорошие отношения, нужно уметь договариваться, потому что осталось очень много нерешенных вопросов, в том числе в законодательной базе. Мы должны быть в диалоге. И я понимаю, что это моё дело, это моя ответственность. Да, я понимала, что я сейчас получу будь здоров, правда не понимала, что в таком объёме».
О том, как просить деньги
«Сначала это было непросто. Я звонила всем своим друзьям-звёздам и спрашивала «У тебя есть там какие-нибудь состоятельные знакомые, которым бы я могла позвонить?». И у меня был список, и между спектаклями и репетициями я просто обзванивала этих людей, не очень вообще понимая, кто это, и говорила «Здраьсте, я артистка, давайте ужинать». Денег не давали, ужинали с удовольствием. В общем, много было потерянного времени таким образом впустую. Один человек - какой-то чеченский олигарх - сказал мне «Сначала танки выведи».