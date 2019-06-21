«Я всегда представляла себя певицей»: Эль Фаннинг о тайных мечтах

Героиня Эль - девушка из семьи польских иммигрантов, которая принимает решение участвовать в эстрадном реалити-шоу. В связи с чем Эль пришлось изображать не только польский акцент, но и вокальные способности: «Я всегда мечтала быть певицей: грезила с детства, что стану не актрисой, а поп-звездой. Мне вообще кажется, что у каждого из нас есть этот маленький секрет: умеем мы петь или нет, но мы хотим взяться на микрофон, выйти на сцену и почувствовать, что на нас смотрят. Так что я всегда представляла себя певицей. Правда, в школе все ограничилось хором, и сольную партию мне доверили всего раз. Поэтому многих зрителей удивит, что я, вообще говоря, умею петь. Но это не значит, что мне не пришлось попотеть.
Уже через день после утверждения на роль Макс свел меня с Мариусом Де Фризом - музыкальным продюсером «Ромео + Джульетты» и «Мулен Руж». Он только-только закончил «Ла-Ла Ленд» и поэтому все время рассказывал мне истории про то, как ему работалось с Эммой Стоун. И я подумала: «Понятно, вот оно, давление!» Но было здорово видеть свой рост: мы занимались три-четыре месяца, и каждую неделю я осознавала, что понемногу учусь. Иногда во время занятия я могла остановиться и запрыгать: «О, я попадаю в ноту! Наконец-то!»
Для бегства из реальности сама Эль предпочитает не только музыку, но и рисование: «Я очень люблю рисовать. Маленькие рисунки, да и просто какие-нибудь каракули — это для меня лучший способ снять стресс, отвлечься от своих переживаний. Ну и, конечно, меня всегда выручает музыка. Причем бывает, что люди советуют: «Если тебе грустно, включи веселую музыку, смени волну». Я делаю ровно наоборот. Если мне грустно, то и музыка должна быть грустной. Если я злюсь, то ставлю агрессивные треки».
Кстати, у актрисы уже есть опыт концертного выступления - в 2016 году на джазовом фестивале в Монтрё Эль спела дуэтом со своим другом французским композитором и исполнителем Woodkid.
По словам Эль, выступление было незапланированным: «Я просто была там с друзьями, и один из них, музыкант Woodkid, попросил меня спеть вместе с ними на маленьком концерте. Это было очень странно, но в итоге кто-то записал нас на видео, и я потом смогла показать это «демо» Максу — так что как знать, не наберись я тогда смелости выйти на сцену, досталась ли бы мне вообще эта роль».