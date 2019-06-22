«Ни одна женщина никому ничего не должна»: Паулина Андреева об устаревших установках

На отгремевшем фестивале «Кинотавр» актриса Паулина Андреева
представила в конкурсе короткого метра свой режиссёрский дебют - комедию о профессиональном плакальщике «Плачу с вами». И получила диплом жюри с формулировкой «За точную цветопередачу чёрного в комедии»
. Вернувшись в Москву, новоиспеченная режиссёрка дала интервью изданию Glamour
, в котором рассказала о своём отношении к критике BadComedian
, о планах на будущее и о том, кто кому и что должен.
Об обзорах BadComedian
«Мне кажется, что этот парень — Женя Баженов — талантливый человек с потрясающим чувством юмора. Я пока не знаю, каково это — очутиться на месте режиссера или актера фильма, о котором он говорит. Думаю, непросто. Мы же готовы смеяться, только пока дело не дошло до нас. Но он талантлив — это факт!»
О планах на будущее
«Откровенно говоря, я не планирую, чего хочу достичь через десять лет, например. Стараюсь жить с ощущением «я молодец» уже сегодня. Безусловно, главное — это не работа. Лет через 10–20... или еще к какому-нибудь возрасту хочется прийти с ощущением, что я осталась порядочным человеком, осталась собой. Думаю, это самое важное достижение в современном мире. Не роли, не деньги. Я в этом совершенно уверена»
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Об учёбе на сценарном факультете в школе кино и телевидения «Индустрия»
«У меня давно было желание учиться, и вот я наконец решилась (диплом Паулина должна получить в следующем году. — Прим. ред.). Я поняла, что можно очень долго ждать свободных двух лет, но так и не дождаться. И решила: сделаю это сегодня»
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Об устаревших установках
«Ни одна женщина никому ничего не должна. Равно как и ни один мужчина. Мне кажется, что если мы сами будем это очень четко понимать, то и у окружающих не останется к нам вопросов»
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О самой лучшей компании
«Мне с собой никогда не скучно. Ведь о стольком хочется подумать, столько почитать, посмотреть, послушать. Если мне чего и не хватает в жизни, так это уединения».