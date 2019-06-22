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«Ни одна женщина никому ничего не должна»: Паулина Андреева об устаревших установках

22 июня
2019 год

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22 июня 2019
На отгремевшем фестивале «Кинотавр» актриса Паулина Андреева представила в конкурсе короткого метра свой режиссёрский дебют - комедию о профессиональном плакальщике «Плачу с вами». И получила диплом жюри с формулировкой «За точную цветопередачу чёрного в комедии». Вернувшись в Москву, новоиспеченная режиссёрка дала интервью изданию Glamour, в котором рассказала о своём отношении к критике BadComedian, о планах на будущее и о том, кто кому и что должен.

«Ни одна женщина никому ничего не должна»: Паулина Андреева об устаревших установках

Об обзорах BadComedian

«Мне кажется, что этот парень — Женя Баженов — талантливый человек с потрясающим чувством юмора. Я пока не знаю, каково это — очутиться на месте режиссера или актера фильма, о котором он говорит. Думаю, непросто. Мы же готовы смеяться, только пока дело не дошло до нас. Но он талантлив — это факт!»

О планах на будущее

«Откровенно говоря, я не планирую, чего хочу достичь через десять лет, например. Стараюсь жить с ощущением «я молодец» уже сегодня. Безу­словно, главное — это не работа. Лет через 10–20... или еще к какому-­нибудь возрасту хочется прийти с ощущением, что я осталась порядочным человеком, осталась собой. Думаю, это самое важное достижение в современном мире. Не роли, не деньги. Я в этом совершенно уверена».

«Ни одна женщина никому ничего не должна»: Паулина Андреева об устаревших установках

Об учёбе на сценарном факультете в школе кино и теле­видения «Индустрия»

«У меня давно было желание учиться, и вот я наконец решилась (диплом Паулина должна получить в следующем году. — Прим. ред.). Я поняла, что можно очень долго ждать свободных двух лет, но так и не дождаться. И решила: ­сделаю это сегодня».

Об устаревших установках

«Ни одна женщина никому ничего не должна. Равно как и ни один мужчина. Мне кажется, что если мы сами будем это очень четко понимать, то и у окружающих не останется к нам вопросов».

О самой лучшей компании

«Мне с собой никогда не скучно. Ведь о стольком хочется подумать, столько почитать, посмотреть, послушать. Если мне чего и не хватает в жизни, так это уединения».
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«Ни одна женщина никому ничего не должна»: Паулина Андреева об устаревших установках фотографии
«Ни одна женщина никому ничего не должна»: Паулина Андреева об устаревших установках фотографии
«Ни одна женщина никому ничего не должна»: Паулина Андреева об устаревших установках фотографии
«Ни одна женщина никому ничего не должна»: Паулина Андреева об устаревших установках фотографии
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