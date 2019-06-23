Гоша Куценко прокомментировал развод Екатерины Климовой и Гелы Месхи

Неделю назад в прессе пробежал слух о том
, что Екатерина Климова
подала на развод с Гелой Месхи
еще в конце мая. Супругам дали месяц на раздумья, назначив слушание на начало июля. Пока ни сама Екатерина, ни её без пяти минут бывший муж не комментируют эту новость.
Но обязанности их пресс-атташе неожиданно взял на себя партнёр Климовой по спектаклю «Love Letters» Гоша Куценко
. В интервью программы «Ты не поверишь» актёр подтвердил слухи: «Мы как раз сегодня с ней говорили об этом. Катя вообще не склонна делиться особо эмоциями. Я спросил: «Это правда?» Она сказала, что да. Я могу вам сказать, что это правда».