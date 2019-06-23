Омар Си рассказал о времени, проведенном на подводной лодке

20 июня в российский прокат вышел французский экшн-триллер о тяжелой судьбе подводников на пороге ядерного апокалипсиса «Зов волка»
. Обладающий редким даром распознавать любой звук подводник-акустик (Франсуа Сивиль
) совершает роковую ошибку, которая ставит под угрозу жизнь всего экипажа лодки. В попытках вернуть доверие командования, он проводит самостоятельное расследование военной провокации, которая приближает возможности третьей мировой войны. Омар Си
сыграл офицера французского флота, руководящего элитной боевой командой подводной лодки, которая пытается, конечно же, совершить невозможное в попытках предотвратить международный обмен ядерными любезностями.
Вместе с другими актёрами Омар сутки провёл в глубоком погружении, на максимально допустимой для подводной лодки глубине: «Кажется, что 24 часа – слишком мало, чтобы прочувствовать роль старшего офицера с таким большим опытом. Я совершенно ничего не знал о подводных лодках, кроме самого базового представления о том, чем там занимаются. Но за эти 24 часа я узнал очень многое. За это время я должен был почувствовать себя на лодке как дома. Ассимилироваться с окружающей обстановкой. Нам очень повезло с подводными лодками – нас очень хорошо приняли и рассказали всё, что было нужно. И они прокатили нас на очень большой скорости. Когда мне сказали, что мы погрузились на 300 метров, эта цифра была для меня абстрактной. Я был так рад учиться, что впитывал всю информацию как губка. Это было невероятно увлекательно! Только позже, разговаривая с друзьями, я осознал, что подводная лодка может быть очень опасна. Но находясь внутри неё, я этого не осознавал».
«Зов волка» в прокате с 20 июня.