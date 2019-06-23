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Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина

23 июня
2019 год

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23 июня 2019
17 июня в Пушкинском музее прошло открытие сразу двух крупных выставок: «Щукин. Биография коллекции» и «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное». Эти события привлекли к парадному входу в музей большое количество очень нарядных звёзд шоу-бизнеса, среди которых были Рената Литвинова, Алисия Викандер, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Алисия Викандер

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Стейси Мартин

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Яна Рудковская

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Юлия Снигирь

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Рената Литвинова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Наталья Водянова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Кирилл Серебренников

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Виктория Исакова

19 июня в образовательном центре ММОМА прошла вечеринка по случаю запуска приложения «Мобильный художественный театр». Премьерой нового проекта стал аудиоспектакль «Мастер и Маргарита», озвученный творческим коллективом актеров и журналистов. Пьесу по мотивам романа Булгакова написал автор историко-политических бестселлеров «Империя должна умереть» и «Вся кремлевская рать» Михаил Зыгарь. Оценить пьесу, прогулявшись по специально построенному автором маршруту в районе Патриарших прудов, пришли Юрий Колокольников, Ксения Собчак, Юлия Меньшова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Юлия Меньшова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Юрий Колокольников

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Ксения Собчак и Александр Роднянский

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Михаил Зыгарь и Марина Александрова

20 июня в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве состоялась российская премьера фильма-лауреата Каннского кинофестиваля «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. На премьерный показ обладателя «Золотой пальмовой ветви» пришли Равшана Куркова, Саша Бортич, Виктория Исакова, Светлана Устинова, Олеся Судзиловская и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Виктория Исакова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Равшана Куркова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Полина и Юлия Ауг

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Светлана Устинова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Саша Бортич

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Кирилл Серебренников

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Максим Виторган

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Олеся Судзиловская с супругом

21 июня в рамках проекта Nike Off Script в летнем кинотеатре Института «Стрелка» состоялась премьера сатирического хоррора Джима Джармуша «Мертвые не умирают» с Биллом Мюрреем, Тильдой Суинтон, Игги Попом, Адамом Драйвером, Хлое Севиньи и Селеной Гомес в ролях. Премьеру посетили Оксана Акиньшина, Саша Бортич, Мария Шалаева и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Оксана Акиньшина

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Саша Бортич

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Мария Шалаева

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина
фото: Александра Ревенко
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Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина фотографии
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