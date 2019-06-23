Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Алисия Викандер и Оксана Акиньшина

17 июня в Пушкинском музее прошло открытие сразу двух крупных выставок: «Щукин. Биография коллекции» и «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное». Эти события привлекли к парадному входу в музей большое количество очень нарядных звёзд шоу-бизнеса, среди которых были Рената Литвинова, Алисия Викандер, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.
фото: Алисия Викандер
фото: Стейси Мартин
фото: Яна Рудковская
фото: Юлия Снигирь
фото: Рената Литвинова
фото: Наталья Водянова
фото: Ксения Собчак
фото: Кирилл Серебренников
фото: Виктория Исакова
19 июня в образовательном центре ММОМА прошла вечеринка по случаю запуска приложения «Мобильный художественный театр». Премьерой нового проекта стал аудиоспектакль «Мастер и Маргарита», озвученный творческим коллективом актеров и журналистов. Пьесу по мотивам романа Булгакова написал автор историко-политических бестселлеров «Империя должна умереть» и «Вся кремлевская рать» Михаил Зыгарь. Оценить пьесу, прогулявшись по специально построенному автором маршруту в районе Патриарших прудов, пришли Юрий Колокольников, Ксения Собчак, Юлия Меньшова и другие.